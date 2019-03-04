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вторник, 05 марта 2019 00:25

"В военкомате не брали. Боялся, война без меня закончится"

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- Как-то были на позиции втроем - Зюганов, Калинин и Киселев. Если бы сепары зашли, подумали бы, что к своим попали, - смеется 39-летний Олег Зюганов из села Матусов Шполянского района Черкасской области. Полтора года воевал на Донбассе. Демобилизовался в июле 2016-го. Теперь работает дальнобойщиком.

С Олегом Зюгановым встречаемся в сквере возле Черкасской облгосадминистрации. Ростом под два метра. Его род идет из села Мымрино Орловской области РФ. Оттуда родом руководитель российской коммунистической партии Геннадий Зюганов.

- Это - родина моего деда, - рассказывает Олег. - Вместе с бабой жил в Украине, а затем бросил сына и вернулся в свое Мымрино. Отец тоже со мной не жил. Меня воспитывали бабушка и мама. Подозреваю, вполне возможно, что мы с Зюгановым - родственники. Однако его взглядов я не разделяю. Как только Россия напала на Украину, сразу попросился на фронт. Обивал пороги военкомата, не брали. Боялся, что война без меня закончится. На фронт попал со второй попытки - в апреле 2015-го. Думал, что будет, как в кино - окопы, сплошная линия фронта. Где там! Здесь вот блокпост, в 700 метрах - следующий. Говорят, диверсионно-разведывательные группы проникали. И они там под водой могли ехать и песни петь. Воевал в составе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Состояла преимущественно из жителей Закарпатья. У многих ребят венгерские и румынские фамилии. Месяц изучали наш язык, а мы - их. Теперь знаю, что парадички - это помидоры, крумпли - картофель.

Пять месяцев был на передовой.

- У поселка Опытное на Донетчине нам надо было заменить систему связи, - вспоминает. - Пошли сматывать на старую катушку провода. Офицер прыгнул в канаву и шел там, пригнувшись. Мы с товарищем двигались в полный рост. Он поднял голову: "Что, жить надоело?" - "А почему мы должны прятаться? Вон ребята еду варят и не таятся". Офицер ответил: "Это не ребята, это - передовая сепарская позиция".

Воевал возле Донецкого аэропорта. Когда его строили, нагребли вал длиной 300 метров и высотой до 17 метров. Нарыли окопы и назвали позицию - "муравейником". Из-за конусообразной формы туда трудно попасть - или перелет, или недолет. Как-то в 30 метрах от нашей позиции вышел какой-то человек. Я колебался, думал, наш. Крикнул товарищу. Тот говорит: "Вали, это же сепар!". Враг выстрелил первым из подствольного гранатомета. Слава Богу, не попал. Тогда я уже начал стрелять без мучений совести. Мужчина спрятался в тростник. Я еще полчаса наблюдал, не шевелится. Признаков жизни он не подавал.

Спрашиваю, когда было самое страшное.

- Должны были ехать в одно село, но не знали дороги. Командиры сказали: "Расспросите у местных". Те удивлялись: "Там 12 перекрестков. Как вам объяснить?" Три перекрестка я прошел, а на четвертом усомнился. Послал ребят в ближайшую деревню разведать. Пришли в магазин, посмотрели, чем рассчитываются. Видят - гривнами, а не рублями. Поняли, что приехали правильно.

Олег Зюганов демобилизовался 2,5 года назад. Работает дальнобойщиком.

- Когда приехал домой, продолжал смотреть на деревья и кусты - искал растяжки, - рассказывает. - Новички непривычные - смотрят под ноги. А мина может быть на высоте головы. С 2017 года побывал в 14 странах. Нравятся Нидерланды. Однако там жить не стал бы. Люблю Украину. Немного заработаю денег - опять начну фермерствовать. Сейчас за день работы имею 50-70 долларов.

Автор: Юрий СТРИГУН
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