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четверг, 10 сентября 2020 05:05

"В селе много больных, тесты никому не делают. Запретили свадьбы"

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Что обсуждали пользователи социальных сетей в августе

Террориста из Полтавы Романа Скрипника, которого разыскивали правоохранительные органы, 1 августа ликвидировало выстрелом спецподразделение КОРД около двух часов ночи на окраине поселка Опошня на Полтавщине. Перед этим Скрипник во второй раз взял в заложники полицейского, угрожал взорвать гранату.

"Мертвые не говорят. Метким выстрелом можно было исключить возможность его передвижения и выяснить мотивы поведения. А убить много ума не надо. Нас держат за полнейших дураков".

Иван Ильницкий, фейсбук

"Темная история со многими неизвестными. И то, что погибший - террорист, это большой вопрос".

Виталий Авдиенко, фейсбук

"Один мало-мальский подготовленный боец неделю водил за нос весь спецназ".

Василий Спащук, фейсбук

29 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что средние зарплаты в Украине в 2022 году смогут вырасти до 15 тыс. грн.

"Ты там обкурился с Зе? Мы летим в пропасть и только ждем удара о дно. А у них эйфория. Мы не доживем до 2022 года, потому что люди уже сегодня на карантине в красных зонах на нуле, без денег".

Оксана Саргош, фейсбук

"Надеюсь, хоть бы не одной купюрой".

Андрей Пилипенко, фейсбук

Заместитель Леонида Кравчука в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что "особый статус надо предоставить всему Донбассу, а не только оккупированной части. Объявить всеобщую амнистию и провести выборы".

"Амнистия для кого? 14 тысяч убитых (мониторинговая миссия ООН по правам человека на начало 2019 года озвучивала цифру почти 13 тыс. погибших на Донбассе. — ГПУ), сколько покалеченных солдат, сколько переселенцев? Уже не говорю о вывезенных заводах и затопленных шахтах, скорой экологической катастрофе".

Александра Сайко, фейсбук

"Отправить этих двоих в Донецк и Луганск губернаторами".

Альбина Томилина, фейсбук

"Это какой-то абсурд - престарелые коммунистические партфункционеры по указке Путина снова определяют, в каком мире жить поколениям молодых украинцев. Если они протянут такое решение через Верховную Раду, то в Украине действительно взорвется".

Светлана Погребняк, фейсбук

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 октября. Будет действовать разделение на четыре зоны, с определенным усилением ограничений.

"Пока будут выделять средства на ковид, до тех пор будет карантин".

Александра Романовская, фейсбук

"Так есть хоть какое-то влияние на людей, чтобы пользовались масками и дезинфекторами. А как снимут, то больницы точно не справятся с таким количеством больных".

Алла Сидор, фейсбук

"В селе много больных, тесты никому не делают. Запретили свадьбы, развлечения по барам".

Мария Корпан-Абрагамович, фейсбук

Президент Владимир Зеленский в интервью каналу "Евроньюс" сказал: "Мне важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам. Надеюсь, люди не захотят плюнуть мне в лицо".

"Почему не сможет ходить спокойно? Только где-то в Италии, или где там у него вилла?"

Михал Хид, фейсбук

"Да нет, до конца президентства он не дойдет".

Александр Лигерко, фейсбук

"А сейчас слабо свободно ходить, чего ждать после президентства?"

Игорь Олеськив, фейсбук

Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа проголосовала за повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года. Должна увеличиться на 277 грн.

"5 тысяч зарплата, а 1100 налог, на руки 3 900 в лучшем случае. Это не повышение, это издевательство".

Ирина Бойко, фейсбук

"Вырастут доходы бюджетных работников, а упадут доходы предпринимателей. Если они начнут массово закрываться, то нечем будет платить и бюджетникам".

Николай Каплун, телеграмм

"Повышение минималки в бедной стране во время экономического кризиса, при дефиците бюджета в 300 миллиардов — это шаг, стоящий Нобелевской премии".

Алексей Дерипапа, фейсбук

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