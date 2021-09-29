В 2018 году я оформляла наследство на землю, - пишет 61-летняя Оксана Григорьевна из Сум. - Недавно смотрела документы и поняла, что где-то делись выдержки из кадастра. Копии остались, а оригинала нет. Спрашивала в сельском совете, там снимали копию. Но документы не нашли. Возможно, они у арендатора, но он не признается".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит ею вокруг фото женщины в вышиванке.

- Документы ищите дома. Посмотрите на шкафу или за ним. Могли упасть, когда убирали или перекладывали документы. Если не найдете, обратитесь к юристу и нотариусу. Они подскажут, как действовать в такой ситуации. Землю не спешите продавать. Скоро цены вырастут.

"Сестра внезапно разбогатела, - рассказывает в письме винничанка Юлия Леонидовна, 59 лет. - Но не признается, где взяла деньги. Муж на заработки не ездил, работает бухгалтером на государственном предприятии. Дети учатся в университете. Еще в прошлом году не было денег на хлеб, а теперь купили две квартиры. Откуда деньги? Муж подозревает, что выиграли в лотерею".

- У украинцев есть плохая привычка - заглядывать в чужие кошельки. Муж сестры получил наследство из-за рубежа. Сестра не рассказывает об этом, потому что сама не знает подробностей. Зять запретил ей делиться новостью с вами. Боится, что придете одалживать деньги сыну на квартиру. Не волнуйтесь, скоро и вас ждет прибыль. Мужа и сына повысят на работе. Зарплата вырастет. Наладите семейный бизнес. Не хвастайтесь перед подругами и кумовьями. Меньше знают, лучше спят.

"Ночью с мужем происходит что-то странное, - пишет 67-летняя Ольга Геннадьевна из Полтавы. - Кричит, разговаривает с покойными друзьями и родственниками. Сначала думала, что ему что-то снится, потому что на утро ничего не помнит. Когда засыпаем, все нормально , а затем снова в два или три часа ночи с кем ссорится. Включаю свет - он сидит на кровати, руками машет и такое мелет, что на голову не лезет. Уговариваю сходить к врачу. Преследуют постоянные головные боли, трясется левая рука. Он на пять лет старше. Боюсь, если умрет, не с кем будет доживать. Детей у нас нет".

Присылает фото с мужем Иваном. Оба кареглазые, темноволосые, в похожих серых кофтах. У мужчины вокруг шеи намотан вязанный шарф.

- Есть подозрение на Паркинсона. Диагноз должен подтвердить или опровергнуть врач после обследования. Муж будет жить долго, но вам придется за ним ухаживать. Болезни нервной системы обостряются осенью. Учащаются галлюцинации, срывы и бессонница. Оба нуждаетесь в помощи. Согласитесь на предложение племянницы ухаживать за вами. Не собирается присвоить ваш дом. Беспокоится искренне.

"Внук окончил мединститут, выучился на фармацевта, - рассказывает в письме львовянка Юлия Андреевна, 68 лет. - Работал в нескольких аптеках, но часто увольнялся. Мы не знали, в чем причина. После армии на работу идти не хотел, деньги просил у родителей. Начали исчезать вещи: золотые серьги, серебряная цепочка. Говорит, что не брал. Недавно исчезла крупная сумма денег. Дочь в истерике, внук психанул и ушел из дома. Мы не знаем, где и с кем ночует. Мать сердится и домой его принять не готова, пока не расскажет правду".

Вкладывает в конверт фото парня в белом халате. Он русый, имеет серьгу в ухе.

- Деньги взял, чтобы погасить кредитку. Набрался долгов, потому что приобрел новую одежду, смартфон и ноутбук. Ночует у девушки. Домой придет, когда разорвет отношения. На предыдущую должность не вернется. Откроет интернет-магазин. Дочке надо забыть о пережитом. Деньги не вернуть, а здоровье эта ситуация подорвет. Если и дальше будет упрекать себя, проблем с желудком не избежать.

"Сын Андрей прожил в браке три месяца, - пишет 59-летняя Валентина из Полтавской области. - Потом от жены переехал. Развестись не могли, потому что она забеременела. Жить вместе тоже не сумели. После развода платил алименты. Сейчас его сыну 5 лет. Андрей поехал на работу за границу. Тяжело работал, чтобы заработать копейку. А когда вернулся домой, бывшая невестка захотела снова начать с ним отношения. Услышала деньги и давай петь, как она Андрея любит. Тот сразу ответил взаимностью. Все заработанное отдал невестке. Хочет купить им с сыном квартиру. Не понимает, что она его снова использует".

Биоэнергетик сканирует ладонью фото супругов. Рыжеволосая женщина в джинсовой куртке положила голову на плечо мужчине в спортивном костюме. Стоят возле многоэтажки. На обороте подпись: Андрей и Светлана.

- Невестка действительно будет с Андреем, пока он будет давать деньги. Если насобирают на квартиру, женщина оформит ее на себя. Если бы это была недвижимость, приобретенная после бракосочетания, за нее можно бороться в суде. А отношения между влюбленными даже гражданским браком не назовешь. Не донимайте Андрея за его выбор, а дайте мудрый совет. Если все-таки хочет купить сыну жилье, пусть узаконит отношения с бывшей женой или оформляет квартиру на себя.

"Сыну 26 лет, но до сих пор холост, - рассказывает в письме 48-летняя Руслана из Киевской области. - Его бывшие уже вышли замуж и родили детей. А он остался один. Не может забыть первую любовь. Дочери 16 лет, она студентка. Мне не доверяет, редко рассказывает секреты. Похоронили свекровь. До сих пор кажется, что я что-то сделала неправильно и она не простила. Можно ли как-то помириться с человеком, которого нет в живых?"

- Прощение у усопших просят на кладбище или в церкви. Закажите молитву за упокой души, поставьте свечу. Вы ни в чем не провинились перед свекровью. Лучшую невестку еще стоит поискать. Вернуть доверие дочери непросто, поскольку многие ее секреты рассказывали мужу и родственникам. Другие не должны знать то, что она доверила вам. Станете свекровью через год. Сын приведет в дом невестку из другой области. Распишутся, обвенчаются. Отпразднуйте небольшим застольем в кругу семьи. Потому что свадьба обойдется дорого и поссорит со сватами и молодоженами.