Прошло девять дней по смерти поэта-сатирика 78-летнего Николая Сарахана из города Калиновка Винницкой области. Его не стало 24 января.

- Отца беспокоили сильные боли в животе. 12 января поехали в больницу. Обследование показало опухоль в кишечнике. Медики сказали, метастазы пошли в печень. Лечение уже не подействует, помогут только обезболивающие. Папе не решились сказать о болезни. Мы сообщили сами, - говорит дочь 36-летняя Татьяна Сарахан.

Врач прогнозировал, что Николай Сарахан будет жить еще несколько месяцев. Он умер через 12 дней.

- Чувствовал, что ему осталось недолго. В день смерти сказал: "Моя свеча догорает". А через 7 часов тихо ушел в вечность. Перед этим попросил мать выйти из комнаты, - говорит Татьяна.

Николай Сарахан дважды пытался поступить на факультет журналистики Киевского университета. Но получил двойку по немецкому языку. Выучился на фельдшера. Через восемь лет решил бросить медицину ради журналистики. Работал корреспондентом и заместителем главного редактора районной газеты. Был спецкором областного издания "13 округ", писал во всеукраинские издания.

Издал 11 поэтических сатирически-юмористических сборников. За книгу "Чемерпильская ведьма" получил Всеукраинскую премию им. Степана Руданского. Готовился написать роман.

- Главной героиней должна была стать девушка, которую спас на втором году армейской службы, - рассказывал Николай Сарахан.

С женой 63-летней Лидией Власовной воспитали двоих детей. Сын Игорь работает на пилораме, дочь Татьяна - журналист. Остались внуки 11-летний Дмитрий, 14-месячная Дарья и Милана, 7 месяцев.

Николая Сарахана похоронили в селе Лесная Лысеевка Калиновского района. Родом он был из Кировоградщины.

- В Лисеевке отец начинал карьеру медика. Там заведовал фельдшерско-акушерским пунктом, - говорит дочь. - В день смерти показал фото, которое хотел бы на памятник. Там он молодой, красивый.