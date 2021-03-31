В день похорон Дмитрия Мудрого умер его отец

19 марта в Тернополе на Микулинецком кладбище похоронили 24-летнего Дмитрия Мудрого. За восемь дней до этого он с отцом Олегом МУДРЫМ, 57 лет, получили серьезные ожоги - в их доме произошел взрыв газа. Помощь оказывали в Центре термической травмы и пластической хирургии Львовской больницы №8. В день похорон Дмитрия не стало отца.

- Ни Дмитрий, ни Олег не могли ничего рассказать о пожаре, потому что после трагедии были в состоянии шока. Затем их ввели в медикаментозный сон, - говорит товарищ 24-летний Виталий Саик. - С Дмитрием общались как раз перед этим случаем, договаривались встретиться во Львове. В сообщении спросил, когда его ждать. Ответа не получил.

Дмитрий Мудрый в детстве присоединился к скаутской организации "Пласт". Учился в Киевском национальном университете культуры и искусств.

- Познакомились с ним 8-10 лет тому назад в пластовом лагере. Был необычным, светлым, добрым. Иногда мне казалось, что он не принадлежит нашему миру. Всегда подкупало то, что не пытался казаться другим, - говорит Саик. - Любил заводить новые знакомства. Обожал музыку. Играл на разных инструментах, особенно любил гитару. В любительской группе выступал. Увлекался чайными церемониями. Занимался спортом, любил активный отдых.

Дмитрий не был женат. У его отца осталось четверо детей от двух женщин.