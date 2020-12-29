В честь Михаила Жванецкого назвали бульвар в Одессе

- Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут, - говорил российский сатирик 86-летний Михаил Жванецкий. Его не стало 6 ноября в Москве. Умер от рака простаты.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Окончил там Институт инженеров морского флота. Во время работы в Одесском порту начал писать сатирические миниатюры и монологи. В 1964 году переехал в Москву. Там основал и возглавил Театр миниатюр. Написал 10 книг. В марте 2014-го подписал письмо против оккупации Крыма.

В Москве у Жванецкого осталась квартира стоимостью более $ 1 млн - 28 млн грн, а также загородная резиденция площадью 540 кв. м. В Одессе владел частным домом, где жил летом. Общая стоимость недвижимости Жванецкого превышает $ 3 млн - 84 млн грн. Половина имущества достанется его четвертой жене 54-летней Наталье Суровой. Остальное поделят между его детьми. У Жванецкого их было семеро, трое из них - внебрачные. Они могут претендовать на наследство, если докажут отцовство.

Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В Одессе ему собираются установить памятник. При жизни сатирика один из местных бульваров назвали в его честь.