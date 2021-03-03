Умер первый министр иностранных дел Украины

- Анатолий Максимович был интеллигентным, образованным человеком, с высоким чувством достоинства, мастером своего дела. Его вклад в становление нашей государственности, дипломатической службы трудно переоценить. Он значительный. Такого калибра дипломатов, как он, в Министерстве иностранных дел нет, и неизвестно когда появятся, - говорит бывший мэр Киева 71-летний Леонид КОСАКИВСКИЙ о первом министре иностранных дел Украины Анатолии Зленко. 1 марта сердце дипломата остановилось. Ему было 82 года.

Анатолий Зленко родился в поселке Ставище Киевской области. После окончания Киевского горного техникума работал на шахте "Максимовка-Пологая" в Луганской области. Впоследствии поступил в Киевский университет им. Тараса Шевченко. Дипломатическую карьеру начал в конце 1960-х. Министерство иностранных дел Украины возглавлял с 1990-го по 1994-й. Во второй раз был избран на эту должность в 2000-м. Работал три года. Был послом Украины во Франции и Португалии. В 2010-ом стал деканом факультета международных отношений Киевского университета славистики. Написал около 100 научных работ. Знал английский, испанский, португальский и французский языки.

- В 1991 году Украина должна была быть признана международным сообществом. Роль министра иностранных дел была важна для этого процесса, - говорит дипломат Даниил Лубкивский, 45 лет. - Из обломка советской системы Анатолий Максимович сформировал новую украинскую дипломатию. Он был причастен к установлению доброжелательных отношений с нашими соседями. Среди его заслуг и то, что длительный период Украина могла сдерживать российскую агрессию, которая в то время была скрыта.

Анатолий Зленко был в браке с экономистом и географом Людмилой Ивановной, 77 лет. Воспитали дочерей 56-летнюю Елену и Анастасию, 44 года.