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четверг, 10 сентября 2020 05:46

Участники шоу "Невеста для папы" сыграли свадьбу

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Участники второго сезона шоу "Невеста для папы" 43-летний Григорий Липовецкий и 34-летняя Виктория Гончаренко поженились 15 августа.

Женщина родом из Сум, мужчина живет в Израиле. У Виктории это первый брак. Григорий - разведен, имеет дочерей 21-летнюю Марину и Диану, 16 лет.

— Познакомились во время съемок шоу "Невеста для папы" в 2018 году, — говорит Виктория. - Сперва Гриша мне не очень понравился, не мой типаж. Когда больше пообщались, внешность перестала иметь значение. Меня привлекли его темперамент, отношение ко мне и мужские поступки.

Григорий сделал предложение 30 ноября 2019-го.

- Часто провожу прямые эфиры в Инстаграме с участниками проекта, - рассказывает Виктория. — И тогда мои подписчики просили, чтобы мы с Гришей ответили на вопросы онлайн. Едва уговорила его, потому что не любит выступать на публике и фотосъемки. Как выяснилось, накануне этого эфира Гриша обо всем договорился с моей сестрой Алиной. Он был в Израиле. Отвечаем мы на вопросы подписчиков, я ничего не подозреваю. И вдруг дверь в комнату открывается, заходит сестра — с цветами и обручальным кольцом. А Гриша спрашивает меня - выйду ли за него замуж. Я согласилась.

Свадьбу устроили на природе недалеко от Сум. Пригласили родных и друзей — почти 50 гостей.

— Организация свадьбы была на мне, — говорит Виктория. - Гриша был в Израиле. "Если нравится тебе, то и мне", — сказал. Гости были в одежде пудрового цвета. Красивая декорация из цветов, фонариков.

Планируют поселиться в Израиле.

- Григорий живет с дочерьми и родителями, — добавляет Виктория. — Переехать туда непросто. Пока подготовим документы, придется побыть отдельно.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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Дата
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