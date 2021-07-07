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четверг, 08 июля 2021 05:11

У Василия Басарабы отказали почки

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Прошло сорок дней по смерти писателя и краеведа 73-летнего Василия Басарабы. У него была аденома простаты. Отказали почки.

- Он сильно болел, - рассказывает коллега Людмила Мошняга, 63 года. - Опухоль надо было вырезать. Операция прошла успешно. Василия Наумовича выписали. Но через несколько дней у него отказали почки. Диализ делали через день. Через две недели его отправили домой. Врачи уже ничего не могли сделать, потому что болезнь запущена. Василий Наумович никогда не жаловался, что его что-то беспокоит, и не проверялся. Терпел до последнего. Из-за болезни похудел и был истощен.

Басараба родился в селе Белая Криница на Ривненщине. Имел филологическое образование. Работал корреспондентом и редактором. Писал стихи, повести, рассказы, романы, краеведческие очерки.

- Он много работал. В издательстве лежит сборник его стихов "Славянский мир", - говорит Людмила Мошняга. - Был добрым и порядочным человеком. Всегда умело доказывал свое мнение. Заболел после того, как похоронил младшего брата Николая и сына Святослава.

Василия Басарабу похоронили в Киеве рядом с сыном. Остались жена Людмила, невестка Наталья, внуки Андрей и Тарас.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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