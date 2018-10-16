У сына Виктора Павлика обнаружили рак

- Беда произошла большая. Мой сын Павел заболел. Ему сделали операцию, вырезали опухоль. Она оказалась злокачественной. У него саркома - рак позвонков. Призываю к помощи. Кто чем может, как может, - говорит певец 52-летний Виктор Павлик в видеоролике в соцсети. Собирает около 6 млн грн на лечение сына 19-летнего Павла в Израиле.

- Как-то у него начали неметь ноги, и с каждым днем все больше и больше. За неделю сына "скосило" - отнялись ноги. Госпитализировали, - вспоминает артист.

11 сентября Павлу вставили имплант позвонка. После этого начал двигаться. Передвигается на инвалидной коляске.

- Опухоль была где-то между лопаток, ближе к шее. Уже начала разъедать костную ткань, - продолжает Павлик. - Болезнь надо лечить за рубежом. Это сотни тысяч долларов. Пока четкой суммы нет. Поэтому распродаю свою коллекцию эксклюзивных гитар. Собрал ее 10 лет тому назад. Готов отдать за полцены. Люди уже присылают деньги на карточку. Все, что останется от собранной суммы, потрачу на благотворительность.

От первых двух браков Виктор Павлик имеет 34-летнего Александра и Кристина, 31 год.

Желающие помочь могут отправлять средства на карту Приватбанка 5168 7573 0016 2874, Павлик Виктор Франкович.