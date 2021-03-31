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четверг, 01 апреля 2021 07:01

У Оксаны Благодарской полутораметровая коса

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- Ни за какие деньги не обрежу свою косу. Волосы подстригала только дважды в жизни, - говорит 51-летняя Оксана БЛАГОДАРСКАЯ из села Пещера Тульчинского района Винницкой области. Ее волосы достигают полутора метров.

Оксана Благодарская работает учительницей в учебно-производственном комбинате №1 в поселке Брацлав Немировского района Винницкой области. Преподает физику и информатику.

- У мамы была длинная коса, поэтому волосы и мне не обрезала, - рассказывает. - В восьмом классе я закатила истерику: пока мне по пояс не обрежут косы, в школу не пойду. Тогда я хорошо получила, но мое желание выполнили. А в 10-м классе хотела сделать прическу на выпускной. Парикмахерша не бралась, потому что волосы были слишком длинные. Просто не знала, что с ними делать. Поэтому немного подрезала, чтобы можно было накрутить. После того больше никто стричь меня не хотел. Несколько раз ходила в салон, но у парикмахеров не поднималась рука. Клали ножницы и отказывались это делать.

Вспоминает, как участвовала в конкурсе красоты.

- Это было 20 лет тому назад. Один из меценатов-миллионеров захотел купить мою косу. Предлагал новенькие "Жигули". Отказалась, поэтому на работу до сих пор езжу на автобусе. Тогда тому человеку сказала: "Если и отрежу, то ни за какие деньги не отдам". Не жалею об этом, - говорит Оксана Петровна. - Ребята постоянно заглядывались. Хотели дернуть и проверить, не отпадет ли коса. В институте меня знали, пожалуй, все. Называли "девушка с физмата с длинной косой". За волосы один экзамен поставили автоматом. Преподаватель педагогики спросил, готовилась ли. Кивнула. Он начал расспрашивать, какая длина косы, а какая у матери. А потом попросил встать на стул. Ребята принесли рулетку и стали мерить мои волосы. Преподаватель поставил в зачетку "5".

Чтобы помыть волосы, расчесать и заплести, женщина тратит час.

- Когда была маленькой, мама мне косы плела. А когда ее дома не было, то отец. Ему это очень нравилось. Где-то с пятого класса научилась сама ухаживать за волосами. Раньше не пользовалась шампунем. Мыла волосы только в отваре из трав. Брала любисток, ромашку, крапиву. А когда пошла на работу, стала лениться варить те травы. Начала покупать шампуни. Мне подходят самые дешевые. Беру на травяной основе - крапивы, лопуха. Мою волосы в миске, потому что под душем не вымою. Расчесываю расческами с редкими зубчиками. Спреи для легкого расчесывания не использую.

Оксана Благодарская разведена. Воспитала сына 27-летнего Богдана. Он выучился на юриста.

- Чтобы собраться на работу, встаю в пять утра, - рассказывает. - Первым делом заплетаюсь. Для удобства косу закладываю по кругу и прикалываю шпильками. Целый день у меня порядок на голове, и расческу с собой носить не приходится. И внимания к себе меньше привлекаю. Когда по улице иду или еду в автобусе с косой, то люди глаз не сводят. Пока даже не думаю обрезать волосы. Сделаю это, когда надоест.

Автор: Татьяна САРАХАН
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01
апреля

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