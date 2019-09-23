У Ивана Герцена после обстрела произошел инфаркт

10 месяцев работал в госпитале в Днепре одесский травматолог 38-летний Иван ГЕРЦЕН. В начале сентября во время эвакуации раненых бойцов с передовой он попал под обстрел. На следующий день скончался от инфаркта.

- Ивана Ивановича нашли в операционной, реанимировать не смогли, - говорят коллеги.

Учился в Одесском национальном медицинском университете. После окончания работал в городской поликлинике №6.

- В ноябре 2018-го его как офицера запаса призвали в Вооруженные силы Украины на 18 месяцев, - рассказывает сестра Татьяна Герцена. - Он гордился, что пригодился родной стране. Каждый день звонил родителям. Всегда старался завершать разговор на позитивной ноте. Говорил: "Мы победим. Тогда я вернусь домой". Иногда работал 24 часа в сутки. Даже жил при госпитале. Ему было трудно, но никогда не жаловался.

Врача похоронили на втором Христианском кладбище в Одессе рядом с дедом Иваном Герценым. Он умер 18 апреля 1999 года. Был травматологом, доктором медицинских наук.

- Брат с детства мечтал заняться медициной - этому делу посвятили жизнь четыре поколения нашей семьи, - говорит Татьяна. - Был талантливый, грамотный и веселый. Пациентам говорил правду, потому что обманывать не умел.

На рабочем месте Ивана Герцена коллеги хотят установить памятную табличку, а школе, где он учился, присвоить его имя. Президента Владимира Зеленского просят дать Герцену звание Героя Украины.