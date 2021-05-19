У Георгия Прокопенко произошел сердечный приступ

На 84-м году во Львове умер пловец Георгий Прокопенко. Он четыре раза становился рекордсменом мира. Не пережил сердечный приступ. У мужчины осталась жена.

- Георгий Яковлевич родился на Полтавщине, у него была сложная жизнь, - рассказывает коллега 50-летняя Любовь Бенцак. - Иногда спрашивала, почему так много ест. Он рассказал о голоде, который пережил в детстве. Когда их семья бежала в Ужгород, по дороге от голода умер старший брат. Семья вышла во Львове. Жили в подвале, там были застекленные окна.

Георгий Прокопенко более 30 лет работал на кафедре физвоспитания Львовского национального университета им. Ивана Франко. Изобрел современный вид техники плавания брассом - с "поздним" вдохом. Был заслуженным мастером спорта.

- Человек с волевым и непростым характером. Иначе он не пробился бы в советском спорте. Из-за этого имел мало друзей, потому что не каждый хотел его понимать. Говорил о себе: "Да, я джентльмен", - говорит Любовь Бенцак. - Он был высоконравственный, искренний. Жену называл "моя пані". Его украинский был настолько красив, аж звенел. Детей не имел, но было много воспитанников. Они поддерживали и поздравляли на день рождения.