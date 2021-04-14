"Только спустя десятилетия понимаешь, что мы на предприятии творили невероятное"

82-летний Евгений Куприй проработал 27 лет на шинном комбинате в Белой Церкви Киевской области. Он - заслуженный работник промышленности Украины.

- Было тяжело, но интересно, — говорит о первых годах на предприятии Евгений Иванович. Он приехал в город в 1972-м по приглашению руководства завода. Радовался, что возвращается в Украину.

Родился на Киевщине. Отец был механиком в совхозе, мать — домохозяйка. Окончил Киевский химико-механический техникум и по направлению поехал работать за Урал — на шинное производство в Омске. От мастера дошел до должности начальника центральной заводской лаборатории. Одновременно окончил профильный институт.

- Предложением перебраться в Белую Церковь меня заинтересовал тогдашний руководитель центральной заводской лаборатории Юрий Красоткин, который приезжал в командировку в Омск, - вспоминает Евгений Куприй. — Когда я пришел на предприятие, встретился с генеральным директором Михаилом Митрофановым (в его честь в Белой Церкви названа улица. - ГПУ). Он произвел хорошее впечатление.

Хорошо помню, как мы выпустили первую шину. Как осваивали первую, вторую, третью очереди завода. Только спустя годы понимаешь, что мы, шинники, творили невероятное.

В Омске семья Куприя имела комфортную квартиру, обустроенный быт. В Белой Церкви жизнь начинали с чистого листа — без собственного жилья, спали на матрасах. Жена Нина Ивановна вспоминает:

- Выглядываю с балкона, а там Евгений Иванович приветствует с поднятыми руками. В одной руке хлеб, а в другой — палка колбасы. И это все тогдашнее изобилие не последнего человека на заводе.

В 1975 году Евгений Куприй стал главным инженером комбината. Работал по 17 часов в сутки. В семье едва ли не все знали о его работе - какие шины изготавливают, какие технологии внедряют, какое оборудование закупают.

В конце 1980-х, когда предприятие начало возводить большой медицинский комплекс — нынешняя городская больница №2 в Белой Церкви - Куприй возглавил ее строительство. Разносторонний человек, многогранный, все, за что брался, выполнял профессионально, — так говорят его коллеги.

Главному инженеру приходилось в сжатые сроки делать то, на что обычно тратятся годы. В 1981 году началась масштабная реконструкция легкового потока. Организация тоже легла на плечи Евгения Куприя — его как раз назначили директором завода. В этой должности работал до 1983-го.

Его особая гордость — налаживание в 1978 году производства легковых шин радиальной конструкции с текстильным брекером. И грузовых - с металлокордом в брекере. Успех главного инженера Куприя — выпуск ездовой камеры из бутилкаучука. Раньше использовали каучук общего назначения. Нововведение помогло уменьшить количество брака — с 12% до 1,5%, а надежность продукции возросла в шесть-семь раз.

— Мы были первыми в СССР, кто освоил производство автомобильных камер из бутилкаучука, — говорит Евгений Иванович. Его рационализаторскую идею запатентовали.

В 1992 году Белоцерковские шинники представили на международной выставке в испанской Барселоне собственную продукцию. Тамошний предприниматель и знаток мирового шинного рынка откровенно сказал, что с такими изделиями в бизнесе далеко не уедешь. И посоветовал сосредоточиться на составляющих шины и на протекторе, то есть на совершенствовании технологий. Подсказал, как выйти из производственного застоя. Через два года под руководством Евгения Куприя создали линейку шин для легковых автомобилей импортного производства — от 13 до 15 дюймов под торговой маркой ROSAVA.