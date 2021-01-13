Татьяна Павлючик выиграла соковыжималку

- О выигрыше первым узнал муж. Когда принесли свежий номер "Газеты по-українськи", я была на кухне, а он сел читать. Слышу - кричит: "Таня, ты выиграла соковыжималку", - говорит 56-летняя Татьяна Павлючик из села Любязь Любешевского района на Волыни.

Она выписала "Газету по-українськи", отправила копию квитанции в редакцию и приняла участие в розыгрыше подарков.

- Радуюсь, потому что очень хотела выиграть соковыжималку. Теперь делаем внуку сок из винограда, яблок и мандаринов. "Газету по-українськи" выписываем 15 лет. Я ее впервые увидела у коллег, когда работала в школе. Почитала и понравилась. Люблю кроссворды, страницы "Еда" и "Политика", - говорит Татьяна Аркадьевна.

Она 25 лет работала учителем украинского языка и литературы в школе соседнего села Шлапань.

Живет с мужем 60-летним Николаем Григорьевичем и семьей дочери 23-летней Олеси Скупейко.

- Мы с мужем из одного села. Встречались пять лет. Николай Григорьевич работал в колхозе водителем молоковоза и пожарной машины. День на одной, следующий - на второй. На третий день был выходной. Воспитали сына и дочь. В позапрошлом году за сентябрь поженили двоих детей. У Юрия и Юлии свадьба была 1 сентября, а у Олеси и Александра - 29 сентября, - говорит Татьяна Павлючик.