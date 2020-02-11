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четверг, 13 февраля 2020 05:10

Татьяна Элхова умерла на второй день после инсульта

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Два года тому назад у 39-летней Татьяны Элховой из Нововолынска Волынской области отказали почки. Врачи поставили диагноз гиперальдостеронизм и гиперплазия надпочечников. 7 февраля у женщины случился инсульт и она впала в кому. Через два дня умерла в реанимации.

- О диагнозе Таня узнала в 2017 году, - рассказывает одноклассница Светлана Гонтарчук, 39 лет. - С мая 2019-го она уже была на гемодиализе. Стала в очередь на трансплантацию почки. Донором должна была стать ее мама.

Татьяна Элхова сама воспитывала двоих детей.

- Она со школьных лет запомнилась веселой девушкой. Всегда была положительной. Не боялась трудностей, хотя много их было, - говорит Гонтарчук. - Собирали деньги на ее лечение. Теперь они пойдут на похороны. Остальное останется ее детям. Матери Тани 64 года. Надеемся, она сможет заниматься внуками.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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