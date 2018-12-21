Светлана Луцюк 27 лет сосед не пускает в квартиру

— Театр дал две комнаты в коммунальной квартире. Администрация пробовала меня поселить. Потом с друзьями пыталась. Ни разу не получилось заехать, — говорит 54-летняя Светлана Луцюк из Луцка. Почти 30 лет не может поселиться в собственное жилье. Ее комнаты занимает сосед с женой. Женщина ночует на работе.

Светлана Луцюк получила педагогическое образование. В школе не работала. 30 лет является костюмером Волынского областного музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко.

– В 1991-ом от театра мне выдали ордер на одну из четырех комнат в коммунальной квартире. Две занимал Валерий Вовк с женой. Он был в театре слесарем. С 1987 года там не работал, – говорит Светлана Михайловна по телефону. – Они самовольно занимают всю квартиру. Еще до меня администрация селила других. Заезжали, выходили в магазин, а в то время Вовк менял замки.

В 2008-м у меня родился сын. Когда подрос, на него выдали ордер еще на одну комнату. Но соседи не уступили. Сына пришлось отдать в интернат.

Я не сказала бы, что Валерий Иванович агрессивный. Более опасна его жена. Может и побить. Как-то попросила подругу пойти со мной в квартиру. Так она так по спине ее ударила, что теперь никто связываться с ними не хочет.

Приходила когда-то ко мне мать Валерия Ивановича. За бесценок хотела откупить две комнаты.

Почти восемь лет Светлана Луцюк судится с Вовками. Состоялось 20 заседаний. Все женщина выиграла.

– Исполнительная служба не приводит в действие решение суда. Приходят в квартиру - их не пускают. Составляют акт, в комнаты попасть невозможно, и все, – продолжает. Слышно шуршание – женщина перебирает бумаги. – Недавно мне пришел счет за коммунальные услуги на 24 тысячи гривен. Долг аннулировали через суд.

Вовки платят только за свет и газ. За остальное должны 100 тысяч гривен. Почему не платят, непонятно. Их дети в Киеве имеют строительную фирму.

Людей за тысячу долга выселяют, отбирают квартиры. А к Валерию Ивановичу за несколько лет ни разу не приходили. Думаю, тут без взяток не обошлось. Как и в случае исполнительной службы.

Светлана Михайловна замужем не была. Об отце сына говорить не хочет. У нее есть отец-инвалид. Иногда живет у него.

- Я родилась в Луцком районе в 15 километрах от города. Мамы не стало 15 лет тому назад, – говорит Луцюк. - Помогаю отцу есть приготовить, на огороде что-то посадить. Иногда приходилось задерживаться на работе, а транспорт уже не ходил поздно вечером. Оставалась в костюмерной. Туда периодически приводила сына. Теперь он на заработках в Киеве.

– Светлана – ответственная, добросовестная, – говорит работник администрации театра. Имя просит не называть. – Все у нас сочувствуют ей, но помочь не можем. Влияния на жителей квартиры не имеем. Такое закрутилось, что теперь и на улице люди спрашивают, как там дело нашей костюмерши.