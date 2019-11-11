Швейцарка создала в Украине ферму пряностей

— Всю жизнь выращивала травы. Мечтала открыть собственное дело и заниматься огородничеством. В Украину меня пригласили друзья. Решили выращивать экологически чистые пряности, — говорит швейцарка 61-летняя Кристина Либергер. Семь лет тому назад поселилась в селе Потуторы Бережанского района на Тернопольщине. Там создала ферму.

— Создать ферму придумал местный житель Иван Бойко. Он мечтал возглавить колхоз, но стал преподавателем в Бережанском агротехническом колледже. Как-то приехал к нам в командировку и заговорили об эко-растениях. Из этого все началось. Не колебалась ни минуты, — продолжает.

Получили сертификат на продукцию без проблем. Только сложно получить разрешение на работу. Хотела перевезти свою машину сюда. Но растаможить ее на границе стоит вдвое больше стоимости авто. Поэтому на месте купила старый "Опель".

Все начиналось с нескольких грядок во дворе. Сейчас имеем небольшой цех и пятеро помощниц. Выращиваем мяту, любисток, базилик, шафран. Всего почти 40 видов пряностей. Не используем никаких химикатов.

В Украине очень плодородная земля. Бросаем семена и они хорошо растут. Единственный недостаток — сорняки. Но это признак, что земля хорошая. Зато в Швейцарии почва глинистая и каменистая. Еще и слизни съедают овощи.

Специи продаем не только в Украине, но и за рубежом. Эти травы добавляют в блюда и напитки.

Ввела еще один проект. На ферме принимаю учеников и учу работать на земле. Первых детей привезла из Швейцарии. Сейчас приезжают из разных уголков Украины. Они работают на ферме убирают в коровнике и собирают травы.

В Швейцарию Кристина Либергер ездит каждый год. Свой дом там сдает в аренду. С двумя сыновьями общается по интернету.