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пятница, 20 сентября 2019 06:10

"Штамп в паспорте был для меня неважен"

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Артисты балета 37-летняя Екатерина Кухар и Александр Стоянов, 32 года, расписались 15 сентября. До этого 10 лет жили в гражданском браке.

— Штамп в паспорте был для меня неважен, — говорит Екатерина. — Мы с Александром решили обвенчаться и не обращаться в загс. Но со временем захотели узаконить отношения. Выбрали символическую дату — в этот день пять лет тому назад дали обеты перед Богом.

На церемонию женщина надела бежевое платье с корсетом и полупрозрачной юбкой от дизайнера Андре Тана. Мужчина надел костюм такого же цвета. Позже еще раз обменялись клятвами в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" — Екатерина входит в состав его жюри. Там исполнили свадебный вальс.

Екатерина и Александр познакомились в 2006-м во время совместной работы в столичном оперном театре. Исполняют главные роли в спектаклях "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик", "Жизель", "Лесная песня". Имеют дочь 4-летнюю Анастасию.

Для Екатерины Кухар этот брак второй. Он предыдущих отношений имеет сына Тимура, 10 лет.

Автор: Марта ГАЛКА
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