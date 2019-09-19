Артисты балета 37-летняя Екатерина Кухар и Александр Стоянов, 32 года, расписались 15 сентября. До этого 10 лет жили в гражданском браке.

— Штамп в паспорте был для меня неважен, — говорит Екатерина. — Мы с Александром решили обвенчаться и не обращаться в загс. Но со временем захотели узаконить отношения. Выбрали символическую дату — в этот день пять лет тому назад дали обеты перед Богом.

На церемонию женщина надела бежевое платье с корсетом и полупрозрачной юбкой от дизайнера Андре Тана. Мужчина надел костюм такого же цвета. Позже еще раз обменялись клятвами в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" — Екатерина входит в состав его жюри. Там исполнили свадебный вальс.

Екатерина и Александр познакомились в 2006-м во время совместной работы в столичном оперном театре. Исполняют главные роли в спектаклях "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик", "Жизель", "Лесная песня". Имеют дочь 4-летнюю Анастасию.

Для Екатерины Кухар этот брак второй. Он предыдущих отношений имеет сына Тимура, 10 лет.