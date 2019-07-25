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пятница, 26 июля 2019 05:10

"Смастерил большую лодку, чтобы сделать предложение любимой"

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— Гондола — огромная возможность для Винницы стать столицей романтики. Странно, что до меня никто не додумался создать в городе новый вид транспорта, — говорит винничанин 33-летний Виталий ГУМЕНЮК. В прошлом году начал катать людей на итальянской гондоле.

Виталий Гуменюк раньше восемь лет работал строителем. Несколько лет назад на набережной Южного Буга открыл паб "Винницкая реберня". Это — единственное плавучее заведение в городе.

— Обустроил причал. Надеялся, кто-то приплывет к пабу на лодке, — рассказывает. — Тогда же подумал о собственном судне, чтобы катать людей. Как-то за ужином мама рассказала, что мой дед Иван в молодости смастерил большую хорошую лодку, чтобы сделать предложение любимой — моей бабушке Гане. Назвал "Джульетта". Ею увлекались все. Но потом их при распределении направили на работу в Винницу. Лодку не смогли с собой забрать. Отдали родственнику из Днепра.

— Решил выкупить семейную реликвию, — продолжает. — Дядя Мирослав обрадовался, что я нашелся. Рассказал, что 12 лет катал на лодке влюбленных по Днепру. Кайфовал от этого и имел дополнительный заработок к пенсии. В последние годы покинул это занятие, потому что постарел. Договорились, что приеду. Ехал за лодкой. Дядя снял тент, а там — гондола. Потерял дар речи минут на 20. Бегал вокруг нее, не мог поверить своим глазам. Оказалось, гондола хорошо сохранилась и до сих пор на плаву — дядя за ней присматривал. Заплатил ему отступное. Когда он передавал мне гондолу, будто родную дочь замуж отдавал. Потом квохтал еще с полгода — как там она? Как-то звонит: "В Виннице дождь. Ты гондолу накрыл?"

В Винницу гондолу перевозил грузовиком. Это обошлось в 14 тыс. грн.

— Везли сутки, — говорит Гуменюк. - Чтобы нашими дорогами ее не розтрясло, гондолу перевязали, обложили шинами. Потом фура не смогла подъехать к причалу. Пришлось метров 200 вшестером нести ее на ремнях. Сами спускали на воду.

За полтора месяца гондолу отреставрировали. Заменили двигатель, сделали новые весла.

— С нее не слезал. Каждое утро приезжал в паб и что-то мастерил, лепил, шпаклевал. Вложил много денег. Посчитал, что смогу их отбить не раньше 2021 года.

В гондоле могут разместиться шестеро людей. Получасовая прогулка стоит 250 грн.

— Гондола стала самым романтическим местом для свиданий. В прошлом году было 300 прогулок, покатал около 1300 людей, — рассказывает Виталий. — Сейчас ее опять реставрируют, потому что прогнила. Ребята говорят, еще бы года два — и гондолы бы не стало. Ее надо отреставрировать, потому что это — одно из требований, чтобы получить сертификат ЕС на производство гондол. Именно сейчас оформляю разрешительные документы и ожидаю регистрацию в международной базе производителей кораблей. Помещение и мастеров уже нашел. Они не могут дождаться начала работы. Процесс тормозит лишь бюрократическая волокита.

"Отжали бизнес, ограбили, жена подала на развод"

Виталия Гуменюка в шутку называют штукатуром-ресторатором.

— Учился в Институте туризма Федерации профсоюзов в Киеве, — рассказывает. — После второго курса учебу покинул. Жена забеременела, надо было зарабатывать деньги. На тот момент хорошо платили строителям. Устроился маляром-штукатуром. Потом начал руководить закупками стройматериалов, стал руководителем строительной компании частной практики. Но со строительного бизнеса решил уйти. Чтобы зарабатывать там, нужно что-то не доплатить рабочим, не доделать заказчику. Все время чувствовал себя проституткой. Постоянно приходилось договариваться с собственной совестью, чтобы семья имела крышу над головой и кусок мяса в холодильнике.

В 2014 году Виталий взял в аренду МАФ и начал торговать шаурмой.

— Через четыре месяца у меня отжали бизнес, ограбили квартиру. Жена подала на развод, а я о камень пробил поддон своей машины и вынужден был сдать ее на металлолом. Хотел искать лучшей судьбы в другой стране. Стал интересоваться, как выехать. Это натолкнуло на мысль открыть агентство по трудоустройству за рубежом. Бизнес пошел. Потом решил сделать паб на набережной. Сейчас планирую открыть еще два.

Автор: Татьяна САРАХАН
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