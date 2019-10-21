— Сабли делаю чаще всего для реконструкторов исторических сражений. В XVII веке их должны были иметь все воины. Только бедные не могли себе этого позволить, — говорит киевлянин 44-летний Руслан АНИСЕНКО. Он руководит военно-историческим клубом "Росичи". Его члены участвуют в реконструкции боев Средневековья.

С Русланом Анисенко встречаемся возле его мастерской на окраине Киева. С коллегой Орестом за станком — ровняют доспех для ноги.

- Недавно вернулся из турнира в Дании. По вечерам приходилось ходить по росе. Часть защиты заржавела. Во время боя отвалилась. Теперь ремонтирую, — объясняет и показывает смятые металлические поножи — защита для ног. — За снаряжением надо ухаживать, чистить, ведь выступаем в любую погоду. Это активно использую несколько лет, поэтому такое затертое.

Руслан Анисенко занимается исторической реконструкцией более 25 лет. В 2017-ом занял второе место на международном чемпионате рыцарских боев в Дании.

— Немножко не хватило для "золота". Выступал в одиночном бою в категории "со щитом и мечом". Первое место завоевал поляк, — продолжает. — Победу считают по количеству нанесенных ударов. До финала прошел восемь боев. Один длится несколько минут. Устать успеваешь, потому что полный доспех весит до 30 килограммов. Меч со щитом добавляют еще 5.

Защита должна закрывать почти все тело. Если есть где-то пробел, туда обязательно прилетит удар. В боях есть правила. Цель - свалить противника, а не нанести телесные повреждения. Случаются вывихи, когда неудачно упал. От ударов могут остаться небольшие синяки. Думаю, футбол или теннис более травматичные, чем историческая реконструкция.

Руслан открывает багажник стоящего рядом автомобиля. Вытягивает замотанные в пленку мечи длиной около метра.

— С ними ездим на соревнования. Сегодня защита участников исторических боев, как у герцогов или графов XV века. Единицы могли себе такое позволить. Шлем стоил, как три коровы, меч — как пять.

На территории Украины рыцарские бои тоже были. Но в советские времена нашу страну изъяли из европейского контекста. Хроника идет до падения Киева от монголо-татар в 1240 году, а затем сразу возникновение Москвы и казачество. Хотя на нашей территории происходило то же, что в Европе. Только со своими особенностями.

Почти 12 лет Руслан Анисенко занимается кузнечным ремеслом.

— Если покупать полный комплект амуниции и оружия, сумма может достигать 40-100 тысяч гривен. Начинающие столько не тратят. — Советуем часть вещей делать самому или искать подержанные. Парень из нашего клуба научился шить средневековые штаны, рубашки. Сначала для себя, потом и для других. Кто-то овладевает работой с кожей. Каждый год колличество мастеров-реконструкторов увеличивается.

Как-то попытался изготовить часть доспеха сам. С тех пор занялся кузнечным ремеслом. Мечи для турниров делаю часто, потому что за два-три года активного использования ломаются. Мои изделия не считаются холодным оружием. Это макеты исторического оружия — имеют тупые края и закругленные острия. Однако на таможне иногда задерживают.