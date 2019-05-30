Сестра отбила у меня мужа

"Зять поехал на работу в Польшу, - пишет 57-летняя Алина Владимировна из Полтавской области. - Теперь хочет забрать туда дочь и внуков. Я боюсь, чтобы они ехали. У дочки здесь хорошая работа. Но меня никто не слушает. Ищут в Варшаве школу для детей. А они даже языка не знают".

Присылает фото дочери Светланы и зятя Алексея. Кудрявую женщину в джинсовой куртке обнимает короткостриженный бородач в вышиванке. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Дети отправятся в Варшаву в конце июля. Зять уже арендовал дом для семьи. Не противьтесь их выбору. Для молодой семьи это станет хорошим уроком. Дети легко адаптируются в другой стране. Но надолго там не останутся. Через несколько лет вернутся домой. Инициатором так же будет зять. Здесь обзаведутся собственным жильем и начнут свой бизнес.

"С сестрой Ритой не говорю 34 года, - рассказывает в письме 56-летняя Ольга Викторовна из Киевщины. - Она отбила у меня мужа. Мы полгода прожили в браке. Я была ослеплена любовью к Роме и не знала, что у него есть другая. Любую измену могла бы пережить, но не такую. Любимый ушел от меня к сестре. После этого они переехали в другую страну. Мы последний раз виделись на похоронах отца. А теперь она вернулась и хочет отсудить у меня дом, оставшийся от родителей. У нее есть дети, внуки. А я после развода так никого и не встретила. Всю себя посвятила школе, в которой работаю. За что мне такое испытание?"

Вкладывает в конверт черно-белое фото с сестрой Ритой. На нем две белокурые девушки в одинаковых платьях.

- Время вам поговорить с сестрой. Обиды никуда не исчезнут. Борьба за наследство быстро опустошит карман. Половина дома по праву принадлежит ей. Жить в ней не планирует, но на денежную компенсацию претендует. Если не хотите, чтобы подселила квартирантов или продала половину дома, поинтересуйтесь, сколько хочет за свою часть дома и земельный участок.

"У мужа Юры есть два брата, - пишет 53-летняя Оксана из Закарпатья. - В феврале 2010 года они потеряли мать и отца. Свекровь умерла через два дня после мужа. Не смогла пережить потерю. Через полгода началась судебная тяжба за дом. Старый кирпичный дом и 10 соток поделить мирно не удалось. Старший брат, который ухаживал за родителями, хочет забрать все. Заселился и живет там с женой. Мы через суд доказали, что тоже претендуем на часть наследства, потому что постоянно материально содержали родителей, покупали лекарства и оплатили две операции, которые перенесла мать в 2008 году. Удастся ли нам вернуть себе имущество? Согласились на материальную компенсацию в том же размере, что предложил суд. Но у старшего брата денег нет. Ни Юре, ни младшему Жене он ни копейки так и не отдал".

- В доме не будет жить ни один из братьев. В 20-х числах июня судебная волокита закончится. Братья выставят дом на продажу, а вырученную сумму разделят поровну. Купить на те деньги квартиру для дочери не сможете. Но на первый взнос хватит. Приобретете жилье в рассрочку на три года.

"Дочь умерла через неделю после родов, - рассказывает в письме Александр Александрович из Винницкой области. - Внук родился с диагнозом ДЦП. Нам предложили оставить ребенка в интернате. Мы забрали Ваню домой, окрестили. Он долго не мог держать голову, не реагировал на звуки. Но мы не сдавались. Обращались к разным врачам. Лечение и специальная оздоровительная физкультура дали результат. Ивану 4 года. Учится ходить. Советуют ехать в Израиль. Но это большие деньги и гарантии никто не дает. Внука поднимаем вдвоем с женой".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет ладонь на фото русого мальчика в инвалидной коляске. Закрывает глаза.

- Ребенок будет ходить. Ноги начнут лучше слушаться после вмешательства иностранных врачей. Не затягивайте с поездкой. Деньги помогут собрать родственники и волонтеры. Иван очень похож на мать. Перенял ее характер. Скоро будете радоваться успехам внука. Будет знать несколько иностранных языков и хорошо рисовать. Не раз заявит миру о себе.