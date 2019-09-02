Сергей Свинарев повесился возле монастыря

Художник 60-летний Сергей Свинарев покончил с собой. После обеда 23 августа его нашли повешенным на дереве на территории Успенского мужского монастыря в селе Низкиничи Иваничевского района Волынской обл.

- Обнаружили мужчину прохожие, - говорит исполняющий обязанности начальника Иваничевского отделения полиции Вячеслав Мартынюк. - При осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направили на экспертизу.

Сергей Свинарев родился на Луганщине. В детстве с родителями переехал в Нововолынск. Здесь окончил горно-строительный техникум. Имел специальность горного мастера. На пенсию ушел в 50 лет.

- Искусство было для Сергея призванием, - рассказывает жена Наталья Свинарева, 58 лет. - Он был философ по натуре, все видел по-другому. Много читал, все знал.

Занимался росписью церквей. Имел студию "Дек-Арт". Рисовал на заказ портреты, делал фрески, создавал картины и иконы под старину. Студию закрыл в 2018 году. Просуществовала восемь лет.

- Она была детищем Сергея, - продолжает жена. - Он скрупулезно относился к своей работе. Тщательно подбирал материалы. Если где-то замечал недостаток, всегда переделывал. Как-то его икону, выполненную под старину, приобрел поляк. На границе его остановили, потому что решили, что икона старинная. Вызвали специалистов. Те подтвердили, что икона написана в XIX веке. Покупатель должен был вернуться. Для таможенников сфотографировался на фоне витрины магазина, в котором продавали работы Сергея.

В последнее время Сергей Свинарев имел проблемы с суставами, жаловался на головные боли.

- К врачам идти не хотел. Говорил, что выпьет таблетку и все будет нормально, - рассказывает жена. - Тяжело переживал закрытие студии. Получал маленькую пенсию, а помощи ни у кого просить не хотел. Интересовался событиями в стране, не мог это все пережить.