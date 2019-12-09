Сергей Смирнов умер за рулем

По клирику луцкого храма Великомученицы Екатерины 58-летнему Сергею Смирнову справили девятины. 23 ноября он возвращался домой после молитвенных мероприятий памяти жертв Голодомора. Его авто врезалось в дерево.

- Отец Сергий в тот день плохо себя чувствовал, - рассказывают в Волынской епархии Православной церкви Украины. - Советовали вызвать "скорую", но он говорил, что дома отдохнет и все пройдет. Когда был за рулем, случился сердечный приступ. Он умер. Машина съехала на обочину. Остановилась, когда врезалась в дерево.

Сергей Смирнов родился в Луцке. После окончания школы работал на Луцком электроаппаратном заводе. Потом пошел в армию. Был командиром взвода.

- Священником он решил стать в 2013 году после того, как похоронил жену, - говорят в епархии. - Окончил Волынскую православную богословскую академию. С 2017 года отец Сергий служил в храме Великомученицы Екатерины. Любил работать с молодежью, был хорошим проповедником.