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четверг, 16 января 2020 00:35

"Родила троих детей, но ни разу замужем не была"

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"У меня две дочери. Младшая, Светлана, живет за границей, — рассказывает в письме киевлянка Мария Александровна, 80 лет. — С мужем развелась, когда внучке было 16 лет. Сейчас ей 25. Ольга выучилась. Работает, живет в гражданском браке с парнем. На днях объявили, что хотят узаконить отношения. Старшая дочь Татьяна живет с сыном у меня. С первым мужем она прожила 7 лет, детей не хотели. Со вторым — была в гражданском браке 3 года. Родила сына. Когда ему исполнилось 1,5 года, ушла от мужа, потому что бил. У внука сложный характер. Волнуюсь за него".

Вкладывает фото дочерей. Старшая Татьяна одета в белый спортивный костюм. Младшая Светлана — в золотистом свитере.

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

— Младшая дочь скоро ненадолго вернется в Украину. Летом отгуляете свадьбу внучки, а в следующем году сделает вас прабабушкой. Старшая дочь Татьяна будет жить с третьим мужем в гражданском браке. Внук характером удался в зятя - вспыльчивый и эмоциональный. Из-за этого у него трудно будут складываться отношения с женщинами. Зато благодаря своему напору достигнет многого в бизнесе. Такому упорству и настойчивости можно позавидовать. Будет быстро получать все, чего пожелает. Женится после 30 лет.

"Дочь родила троих детей, но ни разу замужем не была, — пишет жительница житомира Оксана Григорьевна, 73 года. - В 1993-м Инна забеременела от женатого мужчины. Его мать, когда узнала об их романе, заплатила ей несколько тысяч долларов, чтобы бросила Максима и переехала в другой город. Знала, что Инна беременна. Но ничего сыну не рассказала. Со своей дочерью он познакомился в 2014-м, когда нашей Кате исполнилось 20 лет. Девушка поставила себе цель найти отца. Мы сначала говорили, что он погиб. А она нашла его. Даже ДНК хотела делать. Но Максим не настаивал. Поверил, потому что ребенок похож на него в молодости. Сейчас Катя работает на фирме своего отца. Помогает деньгами маме и двум младшим братьям. У дочери жизнь не сложилась. Она красивая женщина, хорошая хозяйка, но свою пару не нашла".

— Хватит переживать за судьбу детей и внуков. После непростых испытаний судьба будет щедрой на подарки. Инна весной отправится на заработки в Польшу. Там познакомится с мужчиной, который сделает ее счастливой. Он вдовец. Ждите зятя-иностранца в гости. Скоро будет просить руки вашей дочери. Один из внуков поедет учиться в Краков. Екатерина останется у отца. Вы будете жить с младшим внуком.

"Мужу задолжали зарплату за 1,5 года, — пишет 65-летняя Ольга Николаевна из Черниговской области. — Мы судились. Все в нашу пользу, но предприятие деньги не отдает. У меня голова болит каждый день. Надо ли мне делать операцию на сонной артерии? Денег нет, да еще и боюсь. Может, корову продать? У нас есть дочь и двое внуков. Дочери не везет с мужчинами. С одним прожила 10 лет, со вторым — девять. Последний, Сергей, не дает ей покоя. Они уже развелись. Она сошлась с третьим. Купили с ним квартиру в кредит. А Сергей угрожает, что не даст ей жить спокойно. Боюсь за дочь и за детей".

— Корову продавать не спешите. Деньги на операцию даст муж. До конца зимы предприятие погасит перед ним все долги, потому что заставят выполнить решение суда. Но работать на этих работодателей дальше не советую. Зарплату будут задерживать. Когда начнете судиться во второй раз, работодатель обанкротится. Что-то выбить будет нереально. Второй зять отступит, когда влюбится в другую женщину.

"Полгода тому назад разъехались с мужем, — пишет киевлянка Юлия, 29 лет. - Не живем вместе по моей вине. Теперь сильно об этом жалею. Нашему сыну 4,5 года. Постоянно прошу Евгения вернуться в семью, но он не хочет слушать. Говорит, что не сможет мне простить. Есть ли шанс уговорить его? Боюсь остаться одинокой".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет руку на свадебное фото супругов. Женщина в красном платье обнимает мужчину в розовой рубашке. Тот держит в руке свидетельство о браке.

— Евгений может вернуться в семью, но будете ли вы чувствовать себя счастливой рядом с ним? По любому случаю он будет вспоминать о вашей вине. Сколько бы ни извинялись, этого не забудет. Если готовы и дальше искупать свой поступок, можете настойчиво умолять любимого вернуться. Хотя у вас обоих есть шанс встретить других партнеров и создать новые семьи. Одинокой не останетесь, но и корить себя прекратите. Будете иметь счастливые отношения. Не бойтесь, что этим лишите сына отцовского внимания. Отчим полюбит парня, а родного отца ребенок сможет видеть каждую неделю.

Автор: Яна РОМАНЮК
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