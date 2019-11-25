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вторник, 26 ноября 2019 00:25

"Реабилитации не предлагали. Спиртным гасили воспоминания"

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- Война - это тяжкий труд психологически, морально и физически. Постоянные обстрелы истощают. Но к этому привыкаешь, как и к любой другой работе, - говорит 57-летний Владимир ПИЛИПЕНКО из Черкасс. Раньше был военным летчиком первого класса. Сейчас - на пенсии.

- Мечтал быть пилотом с детства, - рассказывает Владимир Пилипенко. - После школы четыре года учился в Черниговском высшем военном авиационном училище. Работал пилотом и инструктором в городе Городня Черниговской области. А через два года меня перевели в белорусский город Пружаны. Там освоил новый тип самолета - Су-25. Его называют "грач", потому что напоминает птицу. Он одноместный. Пилот в нем одновременно и штурман, и стрелок.

Год служил в Афганистане.

- Боевые удары наносили по базам моджахедов, складам или караванам, которые доставляли оружие и боеприпасы, - продолжает. - Цели выявляли заранее или находили их во время летных разведок. Нас обстреливали почти каждый день. Днем понимали, что обстрел начался, когда видели столб дыма. Ночью - вспышки. Это надо было вовремя заметить и начать петлять. Если этого не сделать, самолет могли бы сбить. Случалось, что по моему выпускали автоматную очередь. Быстро покидал это место и старался больше не приближаться. В случае серьезного повреждения самолета надо было катапультироваться с парашютом. Меня это обошло.

Несли службу ежедневно, без выходных. Вылетали четыре раза в сутки. Полеты были и днем, и ночью. Жили в деревянных бараках по четыре человека. Условий не было никаких. Только деревянные стены. Когда было немного свободного времени, играли с ребятами в мини-футбол. Самостоятельно построили сауну.

После войны в Афганистане Владимир Пилипенко служил в Беларуси. В Украину вернулся в 1992 году. Имеет 180 боевых вылетов. Получил несколько наград.

- Первые месяцы после возвращения из Афганистана мне трудно было адаптироваться к мирной жизни, - говорит Пилипенко. - Углублял депрессию экономический кризис в Советском Союзе, который доживал последние годы. Продукты, технику, мебель продавали только по талонам. Большая радость была, когда купил мягкий уголок в квартиру. Никакой реабилитации военным не предлагали. Спиртным гасили воспоминания. Мое самое ужасное - смерть товарища Бори Гордиенко. Его сбили в последние дни войны под Кабулом.

В Умани Черкасской области семь лет был командиром пилотажно-демонстративной группы "Украинские казаки".

- На самолетах А-39 демонстрировали мастерство в Киеве, Одессе и Виннице. Выступали в столице на пятой годовщине независимости Украины. Со мной летал Владимир Топонарь (пилот, который был за штурвалом самолета, упавшего во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове 27 июля 2002 года. Тогда погибли 77 человек. 250 человек получили травмы. Топонаря приговорили к 14 годам лишения свободы. В 2007 году его помиловал тогдашний президент Виктор Ющенко. - ГПУ). Он был высококлассным пилотом и амбициозным человеком с собственным "я". Трагедия в 2002-м произошла из-за его ошибки. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа "ухо" Володя должен был набрать скорость, а затем снизить самолет. Да высоты он немного недобрал и зацепил землю. Для пилота это - конец карьеры. Володя психологически сломался. В одну секунду все для него закончилось.

Владимир Пилипенко ушел в отставку в 1998-м.

- В Украине тогда было трудное положение. Полетов становилось меньше. Из-за нехватки финансирования нашу летную группу сократили. После увольнения переехал в Черкассы. Больше не летаю. С товарищами поддерживаем связь. На встречи приезжают много ветеранов-афганцев из Беларуси, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Стараемся избегать политических тем. Белорусы постоянно расспрашивают о войне на Донбассе, сочувствуют. А россияне этой темы не затрагивают.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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