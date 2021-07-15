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четверг, 15 июля 2021 13:46

Раиса Белая делает куклам волосы из шерсти козы

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- Бывает, сажусь за работу утром и поднимаюсь до поздно вечером. Процесс захватывает, - говорит мастерица 56-летняя Раиса БЕЛАЯ из села Метлинцы Гайсинского района Винницкой области. Имеет образование повара-кондитера. Работает художественным руководителем в сельском доме культуры. В свободное время делает куклы из синтепона и полимерной глины.

- Четыре года назад прочитала статью о кукольщице Александре Марей. Увидела фото ее работ и загорелась, - рассказывает. - В интернете нашла видео, как изготавливать. Сделала столько, что и не сосчитать. Дарила их и продавала. Некоторые отправила сестре в Вену. Там находились для них владельцы.

 

Я всегда любила рукоделие. Шила, плела из лозы. 10 лет назад дочь подарила оберег из соленого теста. Понравился так, что решила поработать в этой технике. Начала создавать картины. Никогда ничего не копировала, сюжеты сами появляются в голове. Было нелегко везде успевать, ведь держала огород и двух коров. Сейчас времени больше, потому что кроме кур ничего не держу.

Куклы из полимерной глины Раиса Андреевна начала делать этой зимой.

- Их мастерить сложнее, чем синтепоновые. Самое главное - пропорциональное лицо. Чтобы получилось так, как задумала, всегда что-то подправляю. Образы кукол беру из воображения. Иногда увижу в магазине какую-то ткань или кружево - и моментально в голове складывается образ. Каждая кукла имеет особое выражение лица. Важно передать эмоции. Хочу, чтобы каждая игрушка имела характер, непревзойденную черту.

Для работы полимерную глину мастерица заказывает через интернет. 400 г стоят 500 грн.

- Такая глина не пересыхает. Когда головка, руки и ноги готовы, их надо запечь в духовке, - говорит. - Тулуб куклы валяю из синтепона, затем обшиваю тканью. Для волос использую шерсть козы, которую тоже покупаю через интернет. Она мягкая и хорошо выглядит. Ее крашу краской для волос, завиваю. Ресницы и глаза заказываю на специальных сайтах.

Держала огород и двух коров

Куклы Раиса Белая продает по цене от 500 до 700 грн.

- Когда мастер делает что-то на продажу, то получается не так удачно. Для меня куклы дороги, потому что в каждую вкладываю частичку души. Продаю, только когда вижу, что человеку очень понравилась.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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