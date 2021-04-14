"Позвонила. Он сказал, что болен"

- Левко Ризник принимал меня в Национальный союз писателей, когда возглавлял его Львовское отделение. Дружелюбный и внимательный. Много писал, а это было нелегко в тоталитарной системе. В конце марта прочитала его сообщение в соцсети. Позвонила. Он сказал, что лежит больной. Пожелала выздоровления. Получилось, что тогда мы попрощались, — говорит писательница 80-летняя Теодора САВЧИНСКАЯ-ЛАТИК о писателе Левке РИЗНИКЕ. Умер во Львове на 84-м году.

Родился в селе Нараев под Тернополем. Окончил Львовский сельскохозяйственный институт. Работал почвоведом, руководителем сектора кадастра. С 1981 года был литературным консультантом и ответственным секретарем Львовской организации Союза писателей. Возглавлял его с 1993-го до 2005 года. Написал 11 романов. Издал 10 сборников повестей и рассказов.

- Я его знала, как хорошего, духовного человека,- говорит писательница Янина Волосецкая-Аль-Кони, 70 лет. - Рассказывал как-то, что родился хилый и слабый. Почти ослеп, глаза покрылись гнойной пеленой. В деревне была богатая полька и позвала его к себе, чтобы вылечить. Взяла гусиное перо и помыла глаза святой водой. А потом промочила гусиным жиром и водила по глазам. После несколько таких процедур выздоровел. Был ей благодарен всю жизнь.

У Левка Ризника остался сын и внуки. Жена умерла в начале 2010-х.