"Душа болит за сестру, — пишет 48-летний Владимир Васильевич из Полтавщины. - Пока были живы родители, не замечал, как бегут годы. У меня есть семья, а сестра до сих пор одна. Ей 40 лет. Живет в селе, держит хозяйство. Она хорошая женщина. Хочу, чтобы встретила пару, имела детей, стала по-женски счастлива".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото блондинки в синем платье и белых босоножках.

— Сестра привыкла все тянуть самостоятельно. Не верит, что вокруг еще есть мужчины, с которыми можно связать судьбу. Чтобы с ними познакомиться, надо чаще выходить за пределы четырех стен. Пока не выберется из зоны комфорта, вряд ли встретит суженого. Чтобы найти судьбу, ей надо уехать из страны. Это не обязательно должны быть заработки. Может на неделю отправиться в путешествие по Европе. Оттуда вернется влюбленная и счастливая.

"Зять хочет отсудить детей у моей дочери, — рассказывает в письме 55-летняя Инна Петровна из Киевской области. — У Лили четыре года тому назад были проблемы. После родов легла в психбольницу. Младенец родился недоношенным, весил 950 граммов. Два месяца лежали в реанимации. Она лечила послеродовую депрессию. Все наконец пошло на поправку. Но летом зять заявил, что хочет разорвать отношения. Наводит справки в суде, что у Лили проблемы с нервной системой. Угрожает, что отберет у нее Марка и Еву, если она не отдаст ему квартиру, которую покупали в браке. Но куда ей деваться с двумя детьми без жилья? Дочка уже перевезла оттуда все вещи. Готова отказаться от крыши над головой, только бы оставил с ней сына и дочку".

— Зять отступит, как только получит ключи от квартиры. Будет платить на детей алименты, скоро женится во второй раз. Это снова отразится на психическом здоровье дочери. Сумейте вовремя поддержать и утешить ее. На некоторое время приютите Лилю. Долго она сама не будет. Возьмет брак с на несколько лет младшим мужчиной. Он примет и полюбит ее детей. Труднее будет найти общий язык со свекровью. Часто будет вмешиваться в их отношения. Спасет то, что будут жить отдельно от родителей.

"У дочери в шкафу дважды находила порчу, — рассказывает в письме Мария Владимировна из Ривненской области. — Ездила к бабке и просила ее снять. Все у Лены идет не так, как надо. У сына был бизнес, но вынужден был закрыться. Занимается другим делом, но не очень получается. Невестка говорит, что деньги не приносит. Все дает ее мать. Хочу знать, для чего он одолжил у людей большие деньги и сможет ли их вернуть".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет правую ладонь на фото блондинки в синей блузе. Закрывает глаза.

— Нанести вред хотел кто-то из людей, которые часто наведываются в дом. Многие вашей семье завидуют. Хотя вам кажется, что оснований к этому нет. Отпустите обиду и не принимайте некоторое время гостей. Заметите, как проблемы рассеются. У сына бизнес не идет, потому что мешает собственная нерешительность и советы друзей. Отговорите его от начала нового дела. Затеет его в сезон затмений. Будет иметь больше проблем, чем прибыли. Долги придется возвращать не один год. Пока что ему лучше подождать и поработать на мужчину, который давно зовет на работу и предлагает высокую зарплату. Невестка скоро порадует вестью о беременности.

"Я — мать шестерых детей, — начинает письмо 68-летняя Светлана Александровна из Хмельницкой области. — Старший сын очень нервный. Начал выпивать, все сдает в ломбард. Сошелся с женщиной. Она хорошая, но теперь хочет ее прогнать. Дочь Мирослава заболела туберкулезом. Три месяца лежит в больнице. Вторая дочь Елена жила в гражданском браке, но с мужем разошлись. Он поехал в Крым, а она — в Польшу. Сошлась с другим, а он араб. Стоит ли ей продолжать с ним отношения? Третья дочь Вика родила ребенка. Я спрашиваю, кто отец, а в ответ: "Какая разница? Это мой ребенок". Начала с одним встречаться, но он все время в Польше. А она сидит в съемной квартире. Только не знаю, кто за нее должен платить".

— Сын хочет разойтись с гражданской женой, потому что не позволяет ему заглядывать в рюмку. Но именно эта женщина способна удержать его от алкоголизма. Мирославе следует выполнять указания врачей и оставаться в медучреждении, сколько надо. Тогда болезнь отступит. Елена будет счастлива в браке с другим мужчиной. Его национальность пусть вас не пугает. Виктория уже встретила судьбу. Когда он вернется с заработков, поженятся и купят собственное жилье возле областного центра. Мысли о детях не дают возможности сосредоточиться на собственном здоровье. Досаждает боль в ногах, часто скачет давление. Посетите семейного врача. Самочувствие улучшится.

"Несколько лет у меня дерматологические проблемы на лице, — пишет 30-летний Владимир из Ивано-Франковской области. — Ни у родителей, ни у бабушки с дедушкой подобного не было. Веду здоровый образ жизни, не курю и не пью. На дерматологов, лекарства и процедуры уже потратил много денег. Ездил лечиться за границу. До сих пор холост. У меня есть девушка, но строить отношения мне трудно. Лечение результата не дает. Я в безвыходной ситуации. В чем причина, медики не знают".

— Проблемы с кожей появились после сильного нервного переживания. Причину следует искать не в питании или наследственности. Решить проблему поможет лечение в Польше. Попадете к хорошим специалистам. Создать семью мешает неуверенность в себе. Хватит комплексовать. Человек, который рядом с вами уже не один месяц, любит вас, несмотря на дерматологические проблемы. Скоро женитесь и станете отцом. Жизнь изменится к лучшему.