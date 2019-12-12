"После родов легла в психбольницу"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 477
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 333
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2583
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8127
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1962
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4815
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 477
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2124
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10494
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2817
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 207
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 05:16

"После родов легла в психбольницу"

  Комментировать
 

"Душа болит за сестру, — пишет 48-летний Владимир Васильевич из Полтавщины. - Пока были живы родители, не замечал, как бегут годы. У меня есть семья, а сестра до сих пор одна. Ей 40 лет. Живет в селе, держит хозяйство. Она хорошая женщина. Хочу, чтобы встретила пару, имела детей, стала по-женски счастлива".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото блондинки в синем платье и белых босоножках.

— Сестра привыкла все тянуть самостоятельно. Не верит, что вокруг еще есть мужчины, с которыми можно связать судьбу. Чтобы с ними познакомиться, надо чаще выходить за пределы четырех стен. Пока не выберется из зоны комфорта, вряд ли встретит суженого. Чтобы найти судьбу, ей надо уехать из страны. Это не обязательно должны быть заработки. Может на неделю отправиться в путешествие по Европе. Оттуда вернется влюбленная и счастливая.

"Зять хочет отсудить детей у моей дочери, — рассказывает в письме 55-летняя Инна Петровна из Киевской области. — У Лили четыре года тому назад были проблемы. После родов легла в психбольницу. Младенец родился недоношенным, весил 950 граммов. Два месяца лежали в реанимации. Она лечила послеродовую депрессию. Все наконец пошло на поправку. Но летом зять заявил, что хочет разорвать отношения. Наводит справки в суде, что у Лили проблемы с нервной системой. Угрожает, что отберет у нее Марка и Еву, если она не отдаст ему квартиру, которую покупали в браке. Но куда ей деваться с двумя детьми без жилья? Дочка уже перевезла оттуда все вещи. Готова отказаться от крыши над головой, только бы оставил с ней сына и дочку".

— Зять отступит, как только получит ключи от квартиры. Будет платить на детей алименты, скоро женится во второй раз. Это снова отразится на психическом здоровье дочери. Сумейте вовремя поддержать и утешить ее. На некоторое время приютите Лилю. Долго она сама не будет. Возьмет брак с на несколько лет младшим мужчиной. Он примет и полюбит ее детей. Труднее будет найти общий язык со свекровью. Часто будет вмешиваться в их отношения. Спасет то, что будут жить отдельно от родителей.

"У дочери в шкафу дважды находила порчу, — рассказывает в письме Мария Владимировна из Ривненской области. — Ездила к бабке и просила ее снять. Все у Лены идет не так, как надо. У сына был бизнес, но вынужден был закрыться. Занимается другим делом, но не очень получается. Невестка говорит, что деньги не приносит. Все дает ее мать. Хочу знать, для чего он одолжил у людей большие деньги и сможет ли их вернуть".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет правую ладонь на фото блондинки в синей блузе. Закрывает глаза.

— Нанести вред хотел кто-то из людей, которые часто наведываются в дом. Многие вашей семье завидуют. Хотя вам кажется, что оснований к этому нет. Отпустите обиду и не принимайте некоторое время гостей. Заметите, как проблемы рассеются. У сына бизнес не идет, потому что мешает собственная нерешительность и советы друзей. Отговорите его от начала нового дела. Затеет его в сезон затмений. Будет иметь больше проблем, чем прибыли. Долги придется возвращать не один год. Пока что ему лучше подождать и поработать на мужчину, который давно зовет на работу и предлагает высокую зарплату. Невестка скоро порадует вестью о беременности.

"Я — мать шестерых детей, — начинает письмо 68-летняя Светлана Александровна из Хмельницкой области. — Старший сын очень нервный. Начал выпивать, все сдает в ломбард. Сошелся с женщиной. Она хорошая, но теперь хочет ее прогнать. Дочь Мирослава заболела туберкулезом. Три месяца лежит в больнице. Вторая дочь Елена жила в гражданском браке, но с мужем разошлись. Он поехал в Крым, а она — в Польшу. Сошлась с другим, а он араб. Стоит ли ей продолжать с ним отношения? Третья дочь Вика родила ребенка. Я спрашиваю, кто отец, а в ответ: "Какая разница? Это мой ребенок". Начала с одним встречаться, но он все время в Польше. А она сидит в съемной квартире. Только не знаю, кто за нее должен платить".

— Сын хочет разойтись с гражданской женой, потому что не позволяет ему заглядывать в рюмку. Но именно эта женщина способна удержать его от алкоголизма. Мирославе следует выполнять указания врачей и оставаться в медучреждении, сколько надо. Тогда болезнь отступит. Елена будет счастлива в браке с другим мужчиной. Его национальность пусть вас не пугает. Виктория уже встретила судьбу. Когда он вернется с заработков, поженятся и купят собственное жилье возле областного центра. Мысли о детях не дают возможности сосредоточиться на собственном здоровье. Досаждает боль в ногах, часто скачет давление. Посетите семейного врача. Самочувствие улучшится.

"Несколько лет у меня дерматологические проблемы на лице, — пишет 30-летний Владимир из Ивано-Франковской области. — Ни у родителей, ни у бабушки с дедушкой подобного не было. Веду здоровый образ жизни, не курю и не пью. На дерматологов, лекарства и процедуры уже потратил много денег. Ездил лечиться за границу. До сих пор холост. У меня есть девушка, но строить отношения мне трудно. Лечение результата не дает. Я в безвыходной ситуации. В чем причина, медики не знают".

— Проблемы с кожей появились после сильного нервного переживания. Причину следует искать не в питании или наследственности. Решить проблему поможет лечение в Польше. Попадете к хорошим специалистам. Создать семью мешает неуверенность в себе. Хватит комплексовать. Человек, который рядом с вами уже не один месяц, любит вас, несмотря на дерматологические проблемы. Скоро женитесь и станете отцом. Жизнь изменится к лучшему.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"После родов легла в психбольницу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 69013
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 30601
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 12627
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12069
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 11628
Люди
"То, как поступила со мной власть - несправедливо и вульгарно"
"То, как поступила со мной власть - несправедливо и вульгарно" Просмотров: 45
"На работе задерживаюсь до восьми вечера, а бывает - и до полуночи"
"На работе задерживаюсь до восьми вечера, а бывает - и до полуночи" Просмотров: 108
Раиса Цимбал выиграла 500 гривен
Раиса Цимбал выиграла 500 гривен Просмотров: 63
Елена Петрас болела 14 лет
Елена Петрас болела 14 лет Просмотров: 1431
У Михаила Хейфеца были больные почки
У Михаила Хейфеца были больные почки Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 758
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua