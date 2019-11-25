После инсульта Алексей Иутин не вставал с кровати

Во Львове умер фотограф 79-летний Алексей ИУТИН. Несколько лет назад перенес инсульт. С тех пор был прикован к постели. За ним ухаживали друзья.

- Пан Алексей был талантливый и интеллигентный человек, - говорит журналистка Татьяна Козырева, 65 лет. - Несмотря на все полученные премии и награды, оставался скромным. Я работала с ним несколько раз и буквально по слову вытягивала информацию. Это не потому, что он не хотел говорить. А потому, что не считал это творческим подвигом. Герои его фото - известные музыканты, писатели, шоумены. Но он не кичился, что был знаком с ними. Солистка Венской оперы Зоряна Кушплер говорит, что именно Иутин показал ей, что такое фотография, и научил любить это искусство.

Алексей Львович родился в российском Санкт-Петербурге. Во Львов переехал в 1970-х. Принял участие в более 250 международных выставках. Фотографии показывал в Польше, Германии, Франции, Италии, Испании, Китае, Бразилии, Аргентине.

- Я с ним познакомилась во время интервью, - добавляет Козырева. - Тогда ему присудили очередную премию. Пообщаться с моей коллегой отказался. Она попросила меня. Поговорили, и он пригласил на разговор к себе домой. Внешне пан Алексей никогда не был молод. В 45 выглядел на 70. Видимо, это следствие эмоциональной изношенности и жизненных трагедий.

Алексей Иутин похоронил жену и дочь. Остался младший брат. Живет в России.