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вторник, 08 октября 2019 05:41

"Посещал в больнице. Он подарил банку меда"

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Месяц не дожил до 67-го дня рождения волынский писатель и журналист Василий ПРОСТОПЧУК. Болел сахарным диабетом. Скончался в больнице.

- Он знал о болезни. Но не берег себя, - говорит писатель 73-летний Михаил Слабошпицкий. - Василий жил в полную силу и работал до последних дней. Я посещал его в больнице, и было заметно, что он чувствовал себя плохо. С трудом шутил, старался быть веселым, как всегда. Подарил банку меда. Это была его привычка: не отпускать гостя без подарка.

Василий Простопчук родился в селе Поповичи Ковельского района Волынской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. В 1979 году возглавил волынский еженедельник "Вече-информ".

Стал автором почти 30 поэтических, сатирических и детских книг. В 2003 году издал маленькую книгу, которая была в продаже - "Что у ста на устах". Имеет 32 стр., ее размер - 2,8 на 2 см. В своем загородном доме создал музей "Подальше от ближнего" - показывал там коммунистические памятники.

- Василий Простопчук дружил с моим отцом, - говорит 39-летний Иван Мирка. - Был интересной личностью. Вызывал эмоции, побуждал к действию. Как-то Василий Васильевич пришел к папе на день рождения и подарил ему свою книгу с подписью. Я взял почитать, а он забрал и предложил делать это вместе. Хохотали. В 2014-м я работал в Волынской ОГА. Когда встретились с Василием Васильевичем, он сказал: "Должен сделать что-то такое, чтобы свою фамилию не опозорить". Вышла его статья "Дороги должны стать национальной идеей". После этого из Луцка проложили трассу во Львов и Владимир-Волынский.

У Василия Простопчука остались жена, две дочери, зятья и внуки.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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