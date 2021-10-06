"Полюбил жену друга"

"Восемь месяцев тому назад устроилась на работу, - пишет 34-летняя Ольга из Хмельницкого. - Платят вовремя, коллектив хороший. Но директор магазина начал ко мне приставать. Сначала шутками намекал, что хочет иметь отношения со мной. Потом стал откровенно давить и требовать близости. Но я замужем. Мужу рассказывать боюсь, а сама не могу разобраться. Попросила брата вступиться. После разговора с ним директор месяц в мою сторону не смотрел. А теперь цепляется из-за мелочей, угрожает, что уволит. Работы в городе хватает, но я хочу остаться. Магазин возле дома, нашла здесь друзей".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото Ольги. Она кудрявая, зеленоглазая. Работает на кассе в супермаркете.

- Скоро придется писать заявление на увольнение, потому что директор не отступит. Если не ответите взаимностью, будет донимать за каждую ошибку. Лучше искать новую работу, чем потерять семью. В городе откроют новый магазин. Немного дальше от дома, но с дружным коллективом и высокой зарплатой.

"Дочь выучилась на юриста, но поехала работать в Польшу на завод, - рассказывает в письме 50-летний Иван Алексеевич из Волыни. - За ее обучение мы отдали 8 тысяч долларов. На государственное не поступила, пришлось платить за контракт. Думал, выучится и будет получать высокую зарплату. А она последнюю сессию сдала и рванула за матерью в Польшу. Теперь имеет красный диплом, но фасует мороженую рыбу. Младший сын в этом году оканчивает школу. Жена хочет, чтобы ехал учиться в Киев на стоматолога. А я не для того, на стройке 30 лет работаю, чтобы снова отдать деньги за обучение, которое ему в жизни не понадобится. Может, пусть идет в училище, а потом делает, что хочет".

- Дочь не будет фасовать рыбу всю жизнь, но и домой пока не вернется. Выучит польский. Ее полюбит парень, который поможет поступить на магистратуру в местный вуз. Будет иметь диплом юриста европейского образца. Не лишайте сына мечты. Хотите, чтобы стал стоматологом. Он планирует поступать на физико-математический факультет. Сдаст ВНО лучше всех в классе и пройдет на бюджет.

"У племянника Вити была жена и трое детей, - пишет жительница Светлана Григорьевна, 68 лет. - В 2005-м его Люба уехала на заработки. Он сам вырастил дочь и сыновей, все учатся в столичных университетах. От Любы ни слуху, ни духу. Раньше высылала детям деньги, а теперь на звонки не отвечает, домой возвращаться не собирается. Витя 12 лет ждет развод. Знает, что у нее там другой мужчина. Но расторгать здесь брак почему-то не спешит. У Виктора недавно тоже появилась женщина. У них все серьезно, но она в гражданском браке жить не хочет. Впервые вижу его таким счастливым. Мечтаю, чтобы поженились. Ему 49, а ей 30".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет правую ладонь на снимок Виктора и Олеси. Женщина в джинсовой юбке держит в одной руке желтый зонт, второй - обнимает мужчину в фуражке.

- Племянник разведется с первой женой, но на второй пока не женится. Потому что она тоже имеет нерасторгнутые отношения. Ее муж будет ставить палки в колеса. Виктору желаю терпения. Пусть не ведется на провокации и не машет кулаками в ответ. Нежеланного гостя сумеет спровадить только с помощью полиции.

"Сыну 42 года, а он до сих пор холостякует, - пишет 64-летняя Елена Захаровна из Винницкой области. - Когда был молодой, ходил с девушкой из соседнего села. Любили друг друга, но она с матерью уехала в Италию, там вышла замуж. Алексей с другими девушками встречался, но ничего серьезного не было. А недавно признался, что полюбил жену друга Петра. Она отвечает взаимностью, но между ними ничего не может быть. У нее двое детей. Муж ездит на заработки. Алексея просит, чтобы присмотрел за его семьей, так как только ему доверяет. А Алексей уже так "наприсматривался", что начал оставаться на ночь. А что люди скажут, когда увидят? С Петром они дружат со школы. Он измены обоим не простит. Говорю, чтобы забыл об этой женщине, а она будто специально перед его глазами мелькает, зовет к себе то кран отремонтировать, то холодильник передвинуть. Прошу, чтобы сам ехал на заработки. Может, встретит другую, а эту разлюбит".

- Эти отношения ни к чему хорошему не приведут. Чтобы сохранить дружбу, Алексею надо на некоторое время уехать из города. Хорошую работу предложат в столице. Женщина продолжит искать контакта с ним. Если поддерживать с ней отношения откажется, прибегнет к угрозам, что обо всем расскажет мужу. Не волнуйтесь, об измене будет молчать. У Алексея будет другая женщина. Скоро будете готовиться к свадьбе, но Петра на этот праздник лучше не звать. Придет в паре с женой. Она может отомстить в неожиданный момент. Так волнуетесь за сына, что забыли о собственной жизни. От мужа отдалились. Не давайте ему поводов для ревности. Чаще проводите время вместе. Будете чувствовать себя очень счастливыми в компании друг друга.