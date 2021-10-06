"Полюбил жену друга"

 
Ексклюзивы
1/5
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 711
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1044
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 1233
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1278
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1449
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1080
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1080
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 666
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
2
2
3
3
3
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 909
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2025
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 495
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8514
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 306
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
четверг, 07 октября 2021 00:50

"Полюбил жену друга"

  Комментировать
 

"Восемь месяцев тому назад устроилась на работу, - пишет 34-летняя Ольга из Хмельницкого. - Платят вовремя, коллектив хороший. Но директор магазина начал ко мне приставать. Сначала шутками намекал, что хочет иметь отношения со мной. Потом стал откровенно давить и требовать близости. Но я замужем. Мужу рассказывать боюсь, а сама не могу разобраться. Попросила брата вступиться. После разговора с ним директор месяц в мою сторону не смотрел. А теперь цепляется из-за мелочей, угрожает, что уволит. Работы в городе хватает, но я хочу остаться. Магазин возле дома, нашла здесь друзей".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото Ольги. Она кудрявая, зеленоглазая. Работает на кассе в супермаркете.

- Скоро придется писать заявление на увольнение, потому что директор не отступит. Если не ответите взаимностью, будет донимать за каждую ошибку. Лучше искать новую работу, чем потерять семью. В городе откроют новый магазин. Немного дальше от дома, но с дружным коллективом и высокой зарплатой.

"Дочь выучилась на юриста, но поехала работать в Польшу на завод, - рассказывает в письме 50-летний Иван Алексеевич из Волыни. - За ее обучение мы отдали 8 тысяч долларов. На государственное не поступила, пришлось платить за контракт. Думал, выучится и будет получать высокую зарплату. А она последнюю сессию сдала и рванула за матерью в Польшу. Теперь имеет красный диплом, но фасует мороженую рыбу. Младший сын в этом году оканчивает школу. Жена хочет, чтобы ехал учиться в Киев на стоматолога. А я не для того, на стройке 30 лет работаю, чтобы снова отдать деньги за обучение, которое ему в жизни не понадобится. Может, пусть идет в училище, а потом делает, что хочет".

- Дочь не будет фасовать рыбу всю жизнь, но и домой пока не вернется. Выучит польский. Ее полюбит парень, который поможет поступить на магистратуру в местный вуз. Будет иметь диплом юриста европейского образца. Не лишайте сына мечты. Хотите, чтобы стал стоматологом. Он планирует поступать на физико-математический факультет. Сдаст ВНО лучше всех в классе и пройдет на бюджет.

"У племянника Вити была жена и трое детей, - пишет жительница Светлана Григорьевна, 68 лет. - В 2005-м его Люба уехала на заработки. Он сам вырастил дочь и сыновей, все учатся в столичных университетах. От Любы ни слуху, ни духу. Раньше высылала детям деньги, а теперь на звонки не отвечает, домой возвращаться не собирается. Витя 12 лет ждет развод. Знает, что у нее там другой мужчина. Но расторгать здесь брак почему-то не спешит. У Виктора недавно тоже появилась женщина. У них все серьезно, но она в гражданском браке жить не хочет. Впервые вижу его таким счастливым. Мечтаю, чтобы поженились. Ему 49, а ей 30".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет правую ладонь на снимок Виктора и Олеси. Женщина в джинсовой юбке держит в одной руке желтый зонт, второй - обнимает мужчину в фуражке.

- Племянник разведется с первой женой, но на второй пока не женится. Потому что она тоже имеет нерасторгнутые отношения. Ее муж будет ставить палки в колеса. Виктору желаю терпения. Пусть не ведется на провокации и не машет кулаками в ответ. Нежеланного гостя сумеет спровадить только с помощью полиции.

"Сыну 42 года, а он до сих пор холостякует, - пишет 64-летняя Елена Захаровна из Винницкой области. - Когда был молодой, ходил с девушкой из соседнего села. Любили друг друга, но она с матерью уехала в Италию, там вышла замуж. Алексей с другими девушками встречался, но ничего серьезного не было. А недавно признался, что полюбил жену друга Петра. Она отвечает взаимностью, но между ними ничего не может быть. У нее двое детей. Муж ездит на заработки. Алексея просит, чтобы присмотрел за его семьей, так как только ему доверяет. А Алексей уже так "наприсматривался", что начал оставаться на ночь. А что люди скажут, когда увидят? С Петром они дружат со школы. Он измены обоим не простит. Говорю, чтобы забыл об этой женщине, а она будто специально перед его глазами мелькает, зовет к себе то кран отремонтировать, то холодильник передвинуть. Прошу, чтобы сам ехал на заработки. Может, встретит другую, а эту разлюбит".

- Эти отношения ни к чему хорошему не приведут. Чтобы сохранить дружбу, Алексею надо на некоторое время уехать из города. Хорошую работу предложат в столице. Женщина продолжит искать контакта с ним. Если поддерживать с ней отношения откажется, прибегнет к угрозам, что обо всем расскажет мужу. Не волнуйтесь, об измене будет молчать. У Алексея будет другая женщина. Скоро будете готовиться к свадьбе, но Петра на этот праздник лучше не звать. Придет в паре с женой. Она может отомстить в неожиданный момент. Так волнуетесь за сына, что забыли о собственной жизни. От мужа отдалились. Не давайте ему поводов для ревности. Чаще проводите время вместе. Будете чувствовать себя очень счастливыми в компании друг друга.

Автор: Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Полюбил жену друга"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Американцы начали миссию в Афганистане

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 9135
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 6489
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 5283
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 4410
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 3060
Люди
Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей
Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей Просмотров: 54
Сурен Параджанов не оставил потомков
Сурен Параджанов не оставил потомков Просмотров: 45
Виктор Чирун полтора месяца не дожил до именин
Виктор Чирун полтора месяца не дожил до именин Просмотров: 9
Анатолий Вершигора умер от рака
Анатолий Вершигора умер от рака Просмотров: 9
Виталий Мартынюк не вернулся с дискотеки
Виталий Мартынюк не вернулся с дискотеки Просмотров: 27
Больше всего комментируют
5
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
4
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
Голосов: 92
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть