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четверг, 03 сентября 2020 05:55

"По два месяца не видим родных. Дочки выбирают для меня в рейс мягкую игрушку"

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- Страх за рулем был всегда, потому что в руках водителя не только его жизнь. Надо быть внимательным и спокойным, — говорит 30-летняя Анна Евтушок из города Шепетовка на Хмельнитчине. С мужем 32-летним Максимом год работает дальнобойщицей в Европе.

Анна по образованию бухгалтер. 12 лет была мастерицей маникюра и педикюра в родном городе.

- Клиентов было предостаточно. Не знаю, что меня подтолкнуло выбрать другую профессию. У каждого бывают моменты, когда хочется что-то поменять. Водительские права имею пять лет. На грузовик получила год тому назад.

Моя сестра с мужем рискнули первыми и стали дальнобойщиками. Сейчас пересекаемся с ними на европейских дорогах.

Супруги Евтушок работают на одном грузовике, у них парный экипаж. За смену должны отработать на двоих 21 час, из них 18 — за рулем. Анна рассказывает, что чередуются с мужем по 4,5 ч. После смены водители должны иметь не менее 9 ч. отдыха. Каждую неделю у них один выходной, а каждую вторую — два. Нарушать график не могут, потому что все фиксирует тахограф (устройство, записывающее скорость транспортного средства, расстояние, а также активность водителя. - ГПУ).

— В Европе строго со временем работы и отдыха, — говорит Анна. - Большие штрафы за нарушения. Потому что большой поток машин, не расслабляешься. Но со временем привыкаешь.

Первые месяцы было страшно ездить по улицам. Боялась и высоких мостов, которых здесь много. Дополнительный фактор - непогода. Когда видимость плохая, уменьшаем скорость, и даже тогда нет времени останавливаться — должны преодолеть проложенный маршрут.

Анна и Максим Евтушок перевозят преимущественно продукты.

— Если это молочные продукты, груз всегда срочный, — говорит Анна. - В Европе часто запрещают движение грузовиков, но на быстро портящиеся грузы ограничения снимают. Например, рейс на Испанию с молочными продуктами не подпадает ни под один запрет движения. Потому что это температурный груз.

Еду готовят в мультиварке, на выходных могут пойти в кафе или ресторан.

- Стараемся, чтобы были мясо и овощи. Но за рубежом вкус продуктов другой. Дома вкуснее. Но голодные не были.

Я не испытываю неудобств относительно комфорта. Почти в каждом пункте загрузок есть душ. На заправке также душевые кабины. Во Франции они бесплатные. В Германии услуга стоит до 3 евро. Спать в машине тоже нормально, разве в жару без кондиционера трудно заснуть.

За время работы дальнобойщиками Анна и Максим побывали во Франции, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии.

— Нравятся Нидерланды, — рассказывает. - Города у них зеленые, чистые. Много велосипедных дорожек, мест для отдыха с детьми. Незабываемые впечатления от Франции. Купалась в Атлантическом океане. Не хотелось покидать то место — солнце, нежный песок и любимый рядом. То были чудесные выходные.

Но Украина самая красивая. Не смогла бы уехать. Во время рейса по дому скучаем. Нас ждут две дочери и родители. Это - самый большой недостаток этой профессии. По два месяца не видим родных. В рейс беру мягкую игрушку. Каждый раз другую, ее выбирают для меня девочки. А мать дает иконы.

В Европе, говорит Анна, женщины часто управляют крупногабаритным транспортом.

- Там это не диковинка. Хотя женщина за рулем грузовика — это всегда внимание со стороны мужчин. Но отношение хорошее. За время работы никогда не испытывала дискриминации.

Зарплата водителей крупногабаритного транспорта в европейских странах колеблется от 1500 до 2000 евро.

— Размер зарплаты дальнобойщика зависит от фирмы-работодателя, — говорит Анна. - Может существенно отличаться, потому что на каждой фирме — свои отчисления.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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