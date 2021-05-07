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воскресенье, 09 мая 2021 08:20

Погибло 126 футбольных фанатов

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Погибло 126 футбольных фанатов
На футбольном поле команда Ганы Accra Hearts of Oak победили в 2002. Это привело к беспорядки. Фото: https: //newfootballsite.ucoz

На футбольном поле в столице Ганы - Аккре 9 мая 2001-го из-за давки погибли 126 болельщиков.

На стадионе проходил поединок двух самых титулованных команд страны - Accra Hearts of Oak и Asante Kotoko. Чиновники ожидали беспорядков на трибунах, так привлекли дополнительные наряды правоохранителей.

Хозяева поля - Accra Hearts of Oak забили два гола и победили со счетом 2:1. Фанаты гостей начали забрасывать поле бутылками, обломками сидений, кусками бетона. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Болельщики успокоились, но полиция продолжала стрелять в толпу резиновыми пулями. Зрители разбежались в разные стороны, на трибунах началась паника и давка. Люди столпились у узкого выхода со стадиона. Выйти мешал двухметровый забор из колючей сеткой. 116 фанатов погибли от удушья и еще 10 скончались от полученных травм. На момент трагедии медицинский персонал уже покинул стадион. Людей отвозили сразу в морг.

Болельщика Абдулу Мохаммеда спасатели посчитали мертвым и отправили в морг. Парень просто был без сознания, потому что вдохновлялся слезоточивого газа. Тела составили прямо на пол морга. От боли пришел в себя, его спасли.

Президент Ганы объявил трехдневный траур. Футбольные матчи в стране прекратили в месяц.

На стадионе в Лиме во время футбольного матча Перу-Аргентина 24 мая 1964-го погибло более 300 человек. Давка на Национальном стадионе произошла в столице Перу Лиме в конце матча. Играли в рамках отборочного турнира к XVIII летних Олимпийских игр.

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Дата
09
мая

Погибло 126 футбольных фанатов

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