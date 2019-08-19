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вторник, 20 августа 2019 05:25

"Планирую смастерить настоящий самолет. Уже есть двигатель"

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Восемь самолетов создал 16-летний Андрей Плаксюк из Черкасс. Последняя радиоуправляемая модель "Орлик" имеет двухметровый размах крыльев. Поднимается на высоту до 1 км.

- Я хотел, чтобы "Орлик" был похож на "Cессну-150" или "Сессну-182". Это легкие самолеты малой авиации. Их выпускала американская компания с 1959-го по 1977 год. Стали самыми популярными для пилотов-новичков, - рассказывает Андрей Плаксюк. - Чертежи нарисовал на обоях. Провел центральную линию и разметил главные точки самолета. После расчертил фюзеляж - корпус, к которому крепятся крылья и хвост. Дальше - его горизонтальную и вертикальную часть. Размеcтил главные точки крыльев и места их крепления так, как у моего предыдущего самолета "Одуванчик". Но не копировал. Пропорции выставил такие, чтобы "Орлик" был вдвое больше.

Крылья и хвост сделал из пенопласта. Обклеил пленкой оракал, чтобы были жесткими. Фюзеляж вырезал из фанеры и сосновых реек. Для шасси использовал колеса от "кравчучки". Присоединил их к алюминиевым трубкам, которые выточил сам.

Двигатель от итальянской мотокосы дал мой тренер Сергей Владимирович Рябухин. Мы его усовершенствовали, чтобы был легкий. Раньше весил килограмм, а теперь - 500 граммов. Имеет объем 26 кубов. Несколько раз делали ему обкатку. Я немного поморочился с подгонкой пропеллера до нужных размеров. Готового "Орлика" покрасил в желтый и синий цвет.

Самолет весит 6,5 кг. Снизу корпуса имеется люк, который открывается автоматически. Оттуда падают "бомбочки" или парашютики.

Андрей Плаксюк перешел в 11-й класс. В авиамодельном кружке учится с 10 лет.

- В третьем классе в школьном лагере классный руководитель повела на станцию юных техников. Меня захватил именно кружок авиамоделирования. Я записался. Проходил год и стало скучно. Там самолетики строили из "потолочки" - пенопласта, которым клеят потолок. Они запускались с руки и летали, как бумажные. А мне хотелось, чтобы напоминали настоящие - имели двигатель, были управляемые. Учительница посоветовала областную станцию юных техников. Первым сделал кордовый самолет. Летает по кругу на двух тросах. Развивает скорость до 80 километров в час, выписывает комплекс фигур высшего пилотажа для таких моделей.

Андрей неоднократно становился победителем областных и всеукраинских соревнований по авиамоделированию. Имеет 15 медалей. Девять из них - золотые.

- В этом году сборная команда Черкасс стала чемпионом Украины. Впервые за годы существования нашего кружка. Есть еще медаль "За волю к победе". Чтобы занять третье место, мне не хватило 20 очков. Я хотел бороться, но тренер сказал - не стоит, потому что модель не выдержит и во время посадки вылетит шасси.

- Теперь строю следующий самолет, - продолжает парень. - Он будет весить четыре килограмма. Для него тоже использую двигатель от мотокосы с объемом 43 куба. У нового самолета будет на 20 сантиметров больше размах крыльев, чем у "Орлика". Эта модель будет выписывать в воздухе фигуры высшего пилотажа. А позади оставлять густой экологически безопасный дым.

Задача авиамоделиста - чтобы самолет был как можно легче, но мощный. И все в нем должно быть пропорционально.

Мать Андрея 43-летняя Наталья Владимировна раньше работала в торговле, сейчас безработная. Отец Вячеслав Николаевич, 43 года, - электромонтер связи на ТЭЦ. Воспитывают еще дочь 11-летнюю Анастасию.

- Любовь к технике мне передалась от отца и дедушки по материнской линии, - признается Андрей Плаксюк. - Мечтаю, чтобы увлечение стало профессией. Буду поступать в Харьковский институт авиации. Хочу быть, как авиаконструктор Олег Антонов. Только строить не большие самолеты, а для малой авиации. Они больше нравятся, потому что легкие в управлении. Там есть над чем работать и совершенствовать. Планирую смастерить настоящий самолет. Уже есть двигатель объемом 0,7 литра.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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