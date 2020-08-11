Перед смертью Оксана Воронина снималась в короткометражках

- Когда мы виделись в последний раз, Оксана сказала: "Ничего не бойся, иди вперед и ни о чем не жалей", - говорит актриса Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки 29-летняя Алиса ТУНКЕВИЧ о коллеге Оксане ВОРОНИНОЙ, 52 года. По ней справили девятины. Причину смерти родные не разглашают. Говорят, тяжело болела.

- С Оксаной познакомились в 2013 году, когда я начала работать в театре, - рассказывает Алиса Тункевич. - Через полгода меня "поселили" в гримерку, где к выступлениям готовились хорошие актеры. Оксана - одна из них. Она была мастером своего дела. А вне сцены оставалась нежной, скромной, интеллигентной и доброй. Всегда улыбалась, обожала природу. Любила ходить пешком. Ценила профессионалов. Умела поддержать. С ней всегда было интересно поговорить, могли и посмеяться, и погрустить.

Воронина родилась в Путивле на Сумщине. Окончила Киевский институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Работала в Белгородском театре им. Михаила Щепкина в России. Актрисой Киевского театра им. Леси Украинки была последние 19 лет. Снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. В частности, "В воскресенье утром зелье копала", "Крепостная", "Владыка Андрей", "Только не отпускай меня".

- В последнее время снималась в короткометражном кино у студентов, - говорит Тункевич. - Оксана делилась с ними своим опытом. Переживала, чтобы все получалось на самом высоком художественном уровне. Студенты нуждались в ней, а она - в них.