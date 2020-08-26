Пелагия Павленко выиграла 1000 гривен

- Квитанции на розыгрыш отправляла, но никому не сказала, что победила. На почте удивились, что мне пришла тысяча из Киева. Я тогда призналась, что это подарок от "Газети по-українськи", — говорит 86-летняя Пелагея Павленко из села Левченки Зеньковского района на Полтавщине.

10 лет она выписывает "Газету по-українськи". Отправила копию подписной квитанции в редакцию и выиграла 1 тыс. грн.

- Часть суммы отдала двум внучкам, а остальное потратила на пропитание, — рассказывает Пелагия Ивановна. - Заказала дочери, чтобы купила рыбу. Очень ее люблю. Без разницы, свежая или мороженая, речная или морская. "Газету по-українськи" посоветовали односельчане. Телевизор не смотрю, а читать люблю.

Родилась в многодетной семье.

- У родителей нас было девять. Пять дочерей и четверо сыновей. Отец воевал, был ранен. Работал всю жизнь сторожем в полевой бригаде. Умел шить одежду. Научил и меня. А мама была разноробоча. Я окончила семь классов, 13 лет работала в магазине продавцом. В 69 лет умерла мать. Папа тяжело это перенес, и у него случился инсульт. Моей дочери тогда было 18 месяцев. Я зарабатывала тем, что шила людям одежду. За отцом ухаживала 10 лет. Умер в 80. Нет уже моих трех сестер и трех братьев, — говорит Пелагея Ивановна.

Живет с семьей дочери 52-летней Тамары Силки.

- Зять Иван Григорьевич уже на пенсии. Работал трактористом. Тамара работает зоотехником и учетчиком на ферме. Имею двух внучек и двух правнуков, — говорит Пелагия Павленко.