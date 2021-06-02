Оперу "Тоска" посвятят памяти Михаила Дутчака

На 67-м году не стало главного дирижера Львовского театра оперы и балета Михаила ДУТЧАКА. Не смог побороть рак. У него остались мать, жена и две дочери.

- Михаил Михайлович работал в театре более 45 лет дирижером, было много собственных представлений, - рассказывает артистка 42-летняя Ирина Стасишин. - Театр был для него родным домом. Неохотно ездил на гастроли. Говорил: "Мне так хорошо здесь, хочу оставаться, а не ехать куда-то. Здесь комфортно. Люблю этот театр, потому что вырос в нем". Он уважал и любил каждого, несмотря на должность, статус или ранг. Был скромный. Не переживал, какое место занимает его фамилию в концерте. Звездной болезни не было. Любил молодежь, интересовался и заботился о развитии молодых солистов. Контролировал творчество и советовал, с чего начинать. Вел их с детства и к росту. Был любящий, искренний, добрый и требовательный.

Михаил Дутчак родом из Бродов. Окончил Львовскую консерваторию. В театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой пришел в 1976 году. В 2001 году стал главным дирижером. 3 июня в память о Михаиле Дутчаке в театре представят восстановленную оперу "Тоска" Джакомо Пуччини.