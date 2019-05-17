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пятница, 17 мая 2019 14:21

Маленькие ванные комнаты, оформленные практично и со вкусом
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Для оформления маленькой ванной комнаты лучше выбирать нейтральные цвета.
Фото: pinterest.co.uk
Для оформления маленькой ванной комнаты лучше выбирать нейтральные цвета.
Для оформления маленькой ванной комнаты лучше выбирать нейтральные цвета.
Для оформления маленькой ванной комнаты лучше выбирать нейтральные цвета.
Для оформления маленькой ванной комнаты лучше выбирать нейтральные цвета.

Оформлять маленькую комнату следует в нейтральных тонах. Предпочтение стоит отдать светлым: окрасить в такие цвета стены и пол, выбрать светлую мебель. Можно сыграть на контрасте. К примеру, стены сделать белыми, а пол — черным. Эффектно смотреться на стенах будет плитка с геометрическим узором. Идеальным вариантом являются горизонтальные или вертикальные линии: такой принт не только оригинальности интерьеру придаст, но и визуально увеличит помещение.

Чтобы сэкономить пространство в небольшой ванной комнате, мебель в нее следует подбирать компактную и функциональную. Если площадь совсем мала, вместо ванной выбрать лучше душевую кабину. Предпочтение при этом следует отдать моделям из стекла: такие помогут визуально расширить пространство, пишет издание Lushome.

Стиральную машинку в маленькой ванной следует поместить под раковину. От навесных шкафчиков лучше отказаться: они перегрузят пространство, из-за чего комната будет казаться еще меньше. Украсят маленькую ванну и вместе с тем визуально ее расширят настенные зеркала.

Расширить пространство комнаты можно без ремонта. Помогут в этом дизайнерские хитрости. Речь идет о подборе правильной цветовой гаммы, монтаже глянцевого натяжного потолка, установке зеркал и малогабаритной мебели.

lushome.com
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