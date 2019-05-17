Маленькие ванные комнаты, оформленные практично и со вкусом

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Оформлять маленькую комнату следует в нейтральных тонах. Предпочтение стоит отдать светлым: окрасить в такие цвета стены и пол, выбрать светлую мебель. Можно сыграть на контрасте. К примеру, стены сделать белыми, а пол — черным. Эффектно смотреться на стенах будет плитка с геометрическим узором. Идеальным вариантом являются горизонтальные или вертикальные линии: такой принт не только оригинальности интерьеру придаст, но и визуально увеличит помещение.

Чтобы сэкономить пространство в небольшой ванной комнате, мебель в нее следует подбирать компактную и функциональную. Если площадь совсем мала, вместо ванной выбрать лучше душевую кабину. Предпочтение при этом следует отдать моделям из стекла: такие помогут визуально расширить пространство, пишет издание Lushome.

Стиральную машинку в маленькой ванной следует поместить под раковину. От навесных шкафчиков лучше отказаться: они перегрузят пространство, из-за чего комната будет казаться еще меньше. Украсят маленькую ванну и вместе с тем визуально ее расширят настенные зеркала.

Расширить пространство комнаты можно без ремонта. Помогут в этом дизайнерские хитрости. Речь идет о подборе правильной цветовой гаммы, монтаже глянцевого натяжного потолка, установке зеркал и малогабаритной мебели.