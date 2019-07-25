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пятница, 26 июля 2019 06:00

"Обещали отобрать авто, которого у меня нет"

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Иванна Петрив, 39 лет, Ровно:

- Взяла в кредит смартфон. Когда меня сократили, не могла положить деньги на кредитку два месяца. Начали звонить из коллекторской компании и требовать оплатить всю сумму. Угрожали, что отберут у меня авто, которого нет.

Евгений Павленко, 29 лет, Киев:

- Кредитов никогда не брал. Но мой полный тезка, с которым я незнаком, попал в список злостных неплательщиков. Под раздачу попал я. Когда перестал отвечать на звонки коллекторов, они переключились на мою мать. Наяривали на домашний телефон и угрожали, что посадят меня на 10 лет, а она будет отдавать пенсию, чтобы расплатиться с моими долгами. У мамы больное сердце, попала в больницу.

Валерий Куцый, 41 год, Житомирская область:

- Знакомый моих родителей брал деньги в банке на лечение. Возвращать долги не мог. На него натравили коллекторов. Опозорили при коллегах - обклеили офис фотороботом. Мужчина не выдержал давления - повесился.

Александр Горбачевский, 49 лет, Киевская область:

- Думал, что выплатил кредит за холодильник, который покупал пять лет назад. А оказалось, осталось 45 гривен. За это время набежало еще 800 штрафа. Теперь требую в банке справку об отсутствии задолженности.

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