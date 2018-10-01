— В 2013-м завела страницу в "Инстаграме". Первые посты читателей не интересовали, потому что были ни о чем. Через какое-то время решила изменить образ жизни и похудеть, — говорит пиарщица 40-летняя Наталия Казеннова. Своими достижениями начала делиться в социальной сети. Сразу на страницу подписались тысяча людей.

Наталия раньше жила в Донецке. Работала редактором, возглавляла пресс-службу местного предприятия. В 2014-м переехала в Ирпень на Киевщине.

— Из-за сидячей работы имела незначительный лишний вес, — продолжает. — Военные действия в Донецке и переезд стали для меня стрессом. Потолстела. В 2016-м носила на себе четыре ведра жира — при росте 169 сантиметров весила 94 килограмма. Плохо себя чувствовала. Не влезала в любимые платья. Из-за этого комплексовала. Потом таки решила за себя взяться. Полностью изменила режим питания, стала трижды в неделю посещать спортзал и устраивать ежедневные пешие прогулки. Постепенно лишние килограммы исчезали. Достижения описывала в "Инстаграме". Сначала посты выставляла ежедневно — проводила в социальной сети несколько часов в сутки. Впоследствии удалось найти баланс между реальной и виртуальной плоскостью. Сейчас посты выставляю дважды-трижды в неделю. К каждому имею в среднем с десяток комментариев. Больше всего — 100 — набрал пост с рецептом низкокалорийных кабачковых блинов. На все комментарии отвечаю — так удерживаю аудиторию.

За два года Наталия похудела на 35 кг.

— Раньше в постах акцентировала внимание на похудание, а теперь больше пишу о том, как удержать результат. Многие мои читатели сейчас тоже худают. Одна женщина сбросила 6 килограммов, вторая — 10. Радуюсь, когда они об этом рассказывают. Понимаю, что моя работа небесполезна.