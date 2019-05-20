Николая Кривчука избили на дискотеке

В селе Губин Первый Гороховского района на Тернопольщине справили девятины по 24-летнему Николаю КРИВЧУКУ. В конце апреля его избили на дискотеке в сельском клубе. На следующий день он умер.

- В тот вечер сын не хотел идти в клуб, но друзья настояли, - рассказывает мать Зоя Кривчук, 40 лет. - На дискотеке он вступился за товарища, и его избили. Домой Колю привел брат. Сын стонал и говорил, что у него сильно болит голова. Из уха и носа пошла кровь. Лицо было целое, поэтому в "скорую" сразу не позвонили. Медиков вызвали уже под утро. По дороге в больницу сын умер. Вскрытие показало, что у Коли треснул череп, и произошло кровоизлияние в мозг.

Люди, которые были в клубе, видели, что Николая Кривчука побил парень из соседнего села. И свидетельствовать против него боятся.

- Мы знаем, кто это сделал, - продолжает. - Он уже не раз был инициатором драк. Его боятся, поэтому давать показания никто не хочет.

Николай Кривчук окончил медицинский колледж "Монада" во Львове. Был зубным техником. Жил в Луцке. Планировал жениться.

- Коля был добрый и работящий, - добавляет Зоя Кривчук. - Любил читать и слушать музыку.