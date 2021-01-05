Надежда Бабинец умерла от коронавируса

Во Львове пианистка 55-летняя Надежда БАБИНЕЦ умерла от осложнений коронавируса. Преподавала на кафедре концертмейстерства Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко.

- Надежда Даниловна была замечательным и вдохновенным человеком, - говорит коллега Александра Ленишин. - Я очень любила работать с ней и петь для наших студентов. Мы вместе создавали и жили тем, что создавали. С ней всегда было интересно и просто хорошо.

Надежда Бабинец родом из села Глинск Жолковского района. Окончила Львовскую консерваторию. Издала три учебных пособия по концертмейстерства. Была автором проекта "Камерно-вокальные произведения композиторов Галичины". Работала концертмейстером в хорах "Гомон" и "Сурма". С последним гастролировала в США, Польше, Латвии, Германии.

- Ее работа с коллективом была чрезвычайно плодотворная, - говорит хористка Галина Ващишин. - Она была прекрасная, общительная, всегда улыбчивая. Хорошая собеседница. Понимающая и безотказная.

У Надежды Бабинец остались дети и внуки.