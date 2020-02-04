"На четвертый день подарил машину, через неделю — кольцо"

— Чтобы жениться 2 февраля, заявление подали летом. День выстояли в очереди, — говорит киевлянка 28-летняя Дарья. В прошлое воскресенье расписалась с Максимом, 34 года, в столичном Центральном дворце торжественных событий. В Украине в этот день обвенчались 2 тысячи пар. 02.02.2020 — зеркальная дата, с обеих сторон читается одинаково. Астрологи считают ее магической, советуют начинать семейную жизнь и браться за новые дела. Следующая такая выпадет через 100 лет.

В десять утра в загсе, кроме нескольких работников, только две пары молодоженов.

— С Максимом познакомились в Кривом Роге на Днепропетровщине, где раньше жили, — рассказывает Дарья. — Потом он переехал в Киев. Два года тому назад 2 февраля начали общаться по телефону. Когда я перебралась в столицу, решили оформить отношения. Знала, Максим сделает мне предложение. Но не ждала, что так быстро. Сделал это красиво. У меня есть ребенок от первого брака, поэтому он предложил создать семью не только мне, но и дочке. Подарил кольца нам обоим. Дочь сказала: "Да, я согласна. Счастлива ты, счастлива и я".

— Когда доставала ваши бокалы, один разбился, — говорит молодоженам работница загса. — Можете пить шампанское из одного или мы дадим свои.

— Не может быть, — улыбка сходит с лица Дарьи.

— Не расстраивайся, бывает. Но мы же вместе, — успокаивает ее Максим.

Сотрудница рассказывает, как раскладывать рушник, кому где садиться.

— Готовы? — спрашивает молодоженов. Под музыку они заходят в зал.

Работница загса представляет фотографа 21-летней Юлии и Роману, 25 лет.

— Не верили в магические даты, но друзья посоветовали обратить на них внимание, — говорит Юлия. — Хотя говорят, что високосный год неблагоприятен для бракосочетания, 2 февраля астрологи считают удачным днем. Записались на роспись за три месяца.

— Познакомились на работе. Работаем в ритейле — розничная торговля, — рассказывает Роман. — Юлия пришла на собеседование. Обычно его проводят несколько работников, затем обсуждаем кандидата. О ней все единодушно сказали "да". Год общались как коллеги. Однажды во время обеда обменивались мнениями по поводу проектов, развития. Предложил тогда: "Может, мы еще вечером обсудим кое-что?"

— Сделал предложение Роман необычно, — добавляет Юлия. — В субботу сказал, что надо купить мартини. Потом спросил: "Готова?" Удивилась: "К чему?"Показал альбом с нашими фотографиями. А в конце — комплименты и признания.

Ко дворцу подъезжает белый "Ламборджини". Двери поднимаются вверх. Жених 30-летний Анатолий в голубом костюме помогает выйти возлюбленной 25-летней Владиане — широкий подол ее платья не пролезает в дверь.

- Объездила 10 свадебных салонов, пока нашла платье, - рассказывает Владиана, поднимаясь по лестнице. - Вариантов было много, но только это идеально, как по мне сшито.

— С мужем познакомились в ресторане, — продолжает. — Были в разных компаниях. Заметила, что парень за соседним столом смотрит на меня. Потом решился и пригласил на танец. Разговорились. Когда все расходились, предложил отвезти домой. Но я с друзьями поехала гулять дальше. Через несколько дней снова встретились. Понравился решительностью. На четвертый день отношений подарил машину, через неделю кольцо. Через месяц предложил жениться. Согласилась, потому что у меня не было выбора. Он уже познакомился с моей мамой, они и договорились. Дату бракосочетания выбрал мой муж. Я не верю в приметы. Что этот день считают магическим — узнала из новостей.