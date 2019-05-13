Мужчина год жил на необитаемом острове

— Никогда не ездил в путешествия с гидами. Люблю дикий туризм, когда остаюсь с природой один на один, — говорит американский путешественник 34-летний Чад ЦУБЕР. Последние четыре года путешествует по безлюдным местам. Видео из странствий выставляет на канале "Ютюб". Их просмотрели почти 74 тыс. человек.

Ранее Чед Зубер был актером. Снимался в кино и рекламе. В 2015-ом на полтора года отправился в Бразилию. После того побывал в Мексике и на Аляске. Последний год провел на безлюдной части острова Кулебра в Карибском море.

— С собой взял только фильтр для воды и камеру, чтобы снимать видео для "Ютюба", — говорит Зубер. — У меня не было теплой одежды, запасов пищи, лекарств и инструментов. Первые месяцы жил под тентом, построенным из поваленного дерева. Затем возвел более надежное помещение. На острове глинистый грунт. Из него делал кирпичи. Залил глиной ровную площадку и начал выкладывать стены будущего жилья. На это понадобилось четыре месяца.

Питался яйцами птичек, дикорастущими овощами и фруктами. Охотился и рыбачил.

— Сделал лук со стрелами и удочку, — продолжает. — Блюда готовил в печи, которую сам смастерил. Для рыбы у меня был изысканный рецепт - обмазывал ее глиной и запекал. Чтобы помыться, выкапывал луковичные растения. Растирал их в кашу, добавлял немного воды. Получал превосходный мыльный раствор.

Больше всего просмотров в "Ютюбе" набрало видео, на котором Чад Зубер поднимал гантели и штангу, сделанные из глины.

— Спортом занимаюсь с детства. Даже на необитаемом острове не мог без этого обойтись, — говорит путешественник. — Через несколько месяцев жизни без цивилизации захотелось алкоголя. Решил проэкспериментировать. Зерна граната поместил в тыкву, добавил туда дикий мед и воду. Через три недели продегустировал напиток. Получился вкусный и крепче, чем я ожидал. После выпитого проспал 10 часов.

Сейчас Чед Зубер путешествует по американской пустыне Мохаве. Домой планирует вернуться через шесть месяцев.