Мужчина год жил на необитаемом острове

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 1962
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 4491
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2709
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2061
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4727
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3051
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3474
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5796
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 4473
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1152
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3321
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 351
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 06:15

Мужчина год жил на необитаемом острове

  Комментировать
 

— Никогда не ездил в путешествия с гидами. Люблю дикий туризм, когда остаюсь с природой один на один, — говорит американский путешественник 34-летний Чад ЦУБЕР. Последние четыре года путешествует по безлюдным местам. Видео из странствий выставляет на канале "Ютюб". Их просмотрели почти 74 тыс. человек.

Ранее Чед Зубер был актером. Снимался в кино и рекламе. В 2015-ом на полтора года отправился в Бразилию. После того побывал в Мексике и на Аляске. Последний год провел на безлюдной части острова Кулебра в Карибском море.

— С собой взял только фильтр для воды и камеру, чтобы снимать видео для "Ютюба", — говорит Зубер. — У меня не было теплой одежды, запасов пищи, лекарств и инструментов. Первые месяцы жил под тентом, построенным из поваленного дерева. Затем возвел более надежное помещение. На острове глинистый грунт. Из него делал кирпичи. Залил глиной ровную площадку и начал выкладывать стены будущего жилья. На это понадобилось четыре месяца.

Питался яйцами птичек, дикорастущими овощами и фруктами. Охотился и рыбачил.

— Сделал лук со стрелами и удочку, — продолжает. — Блюда готовил в печи, которую сам смастерил. Для рыбы у меня был изысканный рецепт - обмазывал ее глиной и запекал. Чтобы помыться, выкапывал луковичные растения. Растирал их в кашу, добавлял немного воды. Получал превосходный мыльный раствор.

Больше всего просмотров в "Ютюбе" набрало видео, на котором Чад Зубер поднимал гантели и штангу, сделанные из глины.

— Спортом занимаюсь с детства. Даже на необитаемом острове не мог без этого обойтись, — говорит путешественник. — Через несколько месяцев жизни без цивилизации захотелось алкоголя. Решил проэкспериментировать. Зерна граната поместил в тыкву, добавил туда дикий мед и воду. Через три недели продегустировал напиток. Получился вкусный и крепче, чем я ожидал. После выпитого проспал 10 часов.

Сейчас Чед Зубер путешествует по американской пустыне Мохаве. Домой планирует вернуться через шесть месяцев.

Автор: Марта ГАЛКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина год жил на необитаемом острове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 36063
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 19495
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 18936
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 18110
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 17848
Люди
"Надо было сдать экзамен по украинскому языку и истории. Мочу могут оставлять в себе"
"Надо было сдать экзамен по украинскому языку и истории. Мочу могут оставлять в себе"
Мраморный памятник будет стоять 20 лет. Гранит выдержит более 50
Мраморный памятник будет стоять 20 лет. Гранит выдержит более 50 Просмотров: 171
Лилия Подкопаева беременна во второй раз
Лилия Подкопаева беременна во второй раз Просмотров: 1602
Мужчины забегают выпить таблетку. Потому что в отеле их ждут
Мужчины забегают выпить таблетку. Потому что в отеле их ждут Просмотров: 621
"Дама, с которой я никогда не расстанусь, это - литература. А тебя выгонять не собираюсь"
"Дама, с которой я никогда не расстанусь, это - литература. А тебя выгонять не собираюсь" Просмотров: 72
Больше всего комментируют
23
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
3
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 305
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua