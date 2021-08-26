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пятница, 27 августа 2021 00:41

Михаил запрещал выходить на сцену: "Хочу, чтобы жена была дома"

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- Глаза немного уставшие, потому всю ночь не спала - готовлюсь к новому проекту. Буду давать концерт с оркестром и балетом, - говорит певица 35-летняя Ярослава Притула. Выступает под псевдонимом Славия. Расстается с фронтменом группы "Дзидзьо" 37-летним Михаилом Хомой. Занялась сольной карьерой.

С Ярославой встречаемся в столичном парке "Орленок". Она в черных брюках с вырезами по бокам и коротком топе. Ее тело загоревшее, на животе видны кубики пресса. Перед фотосессией просит подержать сумочку-клатч, снимает солнцезащитные очки. Становится возле большого дерева и поправляет длинные волосы.

- У меня никогда не возникало вопроса, кем быть. Сколько себя помню, мечтала стать артисткой, - рассказывает. - В детстве, когда к нам приходили гости, устраивала им концерты. Пела, стоя на табуретке с маминой плойкой в ​​руках. В 6 лет выступила на свадьбе. Родственница посоветовала матери отдать меня в музыкальную школу-интернат имени Соломии Крушельницкой. Окончила восемь классов, а затем поступила в музыкальное училище.

Там познакомилась с Михаилом Хомой.

- Тем же летом приняла участие в фестивале "Молодая Галичина", который проходил в Новояворовске, откуда Михаил родом. Он подошел ко мне, когда заполняла анкету участника. Пригласил на дискотеку. Во время танцев отгораживал меня от всех своей спиной. Мол - это мое, не подходите. После медленного танца не отпускал мою руку. Когда провел нас с подружками домой, обнял меня и сказал: "Пока не поцелуешь, не отпущу". Девушки устали ждать: "Да поцелуй уже его". Я чмокнула Михаила в щечку. Постепенно мы начали сближаться. На втором курсе перед летними каникулами он предложил встречаться. У меня дома даже стационарного телефона не было. Чтобы поговорить, он звонил соседке, которая жила этажом выше.

После училища Ярослава и Михаил поступили в Киевский национальный университет культуры и искусств. Арендовали комнату. Впоследствии перевелись на заочное отделение и переехали в Новояворовск. Там были солистами группы "Друзі". Впоследствии она трансформировалась в "Дзидзьо". Ярослава в ней уже не выступала.

- Я открыла вокальную студию для детей "Слава". Занималась ею 10 лет. Для серьезной сольной карьеры не оставалось ни времени, ни энергии. А Михаил полностью погрузился в собственную карьеру. Ему надо было все чаще оставаться в Киеве. Предложила снимать там квартиру. Потому что это не семья, если жить в разных городах. Переезд в столицу стал одним из самых сложных моментов. На пустом месте надо было начинать все с нуля. Михаил был занят. Из дома уходил рано, а возвращался поздно вечером. Мне было одиноко. Часто бродила по городу и плакала. Моя боль выливался в песни. Композицию "Я тобі не мамка" отправила на отборочный тур Евровидения. Ответа не получила, но о ней узнал продюсер Анатолий Безух. Сначала не поверил, что это я написала. А потом помог снять клип.

Михаил не хотел, чтобы я выходила на большую сцену. Говорил: "Тебе это не нужно. Я хочу, чтобы моя жена была дома". Но сцена - это мое призвание, отказаться от этого не могла. С Михаилом мы постепенно подошли к разводу. Не видела смысла в семье, где не учитывают мои желания и потребности. Но благодарна Михаилу за все. Мы вместе прошли путь взросления длиной в 20 лет.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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