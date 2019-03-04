Мария Озеран перенесла три инсульта

Полсотни человек пришли попрощаться с 94-летней Марией Озеран из Черкасс. 40 лет болела сахарным диабетом, перенесла три инсульта. Ее сердце остановилось 24 февраля.

- Пять лет назад умер наш отец. Мама перенесла инсульт и стала лежачей, - рассказывает дочь Наталья Головко, 63 года. - Врач сказал, что уже не встанет. Она делала упражнения. За год смогла сидеть, стала понемногу подниматься. Передвигалась с ходунками.

Когда началась Вторая мировая война, Мария Григорьевна познакомилась с будущим мужем Василием Озераном. В 1943-м вместе ушли в подполье к партизанам. Принимали участие в освобождении города от фашистских оккупантов.

- Мама стала разведчицей, - продолжает. - Ходила под видом менялы по окружающим селам и собирала информацию. Была единственной женщиной в отряде. Ухаживала за больными и ранеными, готовила еду. Дважды избежала отправки на принудительные работы в Германию. Сначала растерла себе ногу до крови и приложила к ране листья травы-желтушницы. От этого появились болячки, подобные экземе. Немцы забраковали ее. Впоследствии ногу вылечила, а шрамы остались на всю жизнь. В следующий раз ее поймали во время облавы. С другими людьми бросили в подвал. Какая-то баба ее научила: "Надо 300 раз сказать "Христос небесный, да помилуй нас, грешных". Мама так и сделала. Утром ее и ту бабу освободили, а остальных отправили в Германию. Мама была верующая. Перед сном всегда читала молитву.

После войны Мария Озеран работала в торговле. Имела троих детей. Высмотрела пятеро внуков и столько же правнуков.

- Мама была спокойная, нежная, любящая и застенчивая, - говорит Наталья Головко. - С мужем прожила более 70 лет. Ни разу не ссорились, надолго никогда не расставались. Кроме меня, еще имели двух сыновей. Старшего брата сбила машина, младший умер от рака. На смерть каждого мать реагировала инсультом.