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четверг, 06 мая 2021 06:31

Мария Чорий разрисовывает пряник 5 часов

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- Впервые о бычковском свадебном медовом прянике есть письменное упоминание в 1914 году. До тех пор информацию о нем передавали устно, - говорит 29-летняя Мария Чорий из села Великий Бычков Раховского района Закарпатья. - Есть версия, что это тайный рецепт австрийского торта "Захер", но усовершенствованный нашими поварихами. Пекли пряники, а потом обсуждали, как их украсить. Так и придумали рисовать. В ее селе традиционные пряники умеют печь пять женщин. Она - одна из них.

- Эта выпечка - визитная карточка нашего села. Больше нигде в Украине ее не делают. Когда-то пряники готовили только на свадьбу, а теперь и на крестины, и на дни рождения, и на сувенир, - продолжает. - Я пеку пряники три года. Давно хотела научиться, но рецепт держат в секрете. Долго искала, кто рассказал бы. Договорилась с одной мастерицей, но с ней встретиться не получилось. Уже опустила руки. Потом подсказали обратиться к женщине, которая давно готовила на свадьбах. Она и поделилась древнему рецептом. Сначала пряник удался горьким. Затем добавила в рецепт немного своего и все получилось. Работа долгая и кропотливая. До сих пор переживаю за каждый, чтобы был, как надо. Есть пряники можно в течение месяца. Они остаются мягкими.

Основной ингредиент - специи.

- Выпечка должно быть пряная, ароматная и душистая. Когда печется, домашние сразу узнают, что готовлю. Добавляю гвоздику, корицу, ром или ореховую настойку. Мед - обязательно. Бывает, сразу получается идеальный. А иногда не удается. Издавна верили, если в пряника появляются трещины - значит, нечестная девушка была. А если вытекает, муж или жена будут убегать из семьи.

Испечь пряник - только половина работы, - рассказывает Мария. - Потом надо обтянуть шоколадом и разрисовать. За основу берут гуцульскую вышивку гладью. Обязательно должны быть четыре ромба. Нарисую один и иду в другой конец комнаты, чтобы посмотреть, как выглядит. Узоры вывожу глазурью. Использую зеленый, голубой, красный, желтый и оранжевый цвета. Для росписи берут яркие краски, чтобы и жизнь такой была.

Медовые пряники Мария Чорий продает по 250 грн за килограмм.

- Продукты подорожали. Но пока цену не поднимаю. Часто заказывают на свадьбу, чтобы удивить гостей. После празднования ломают и раздают. Такая традиция стала популярной и в соседних селах. Многие наши люди ездят на заработки в Чехию. Если там свадьбы, то обязательно везут пряник. Как-то заказали в Прагу. Говорили, для человека, у которого все есть.

Наибольший мой пряник весил 5,5 килограмма. Просили больше испечь, но не было такой формы. Чаще всего заказывают на 2-3 килограмма. Один разрисовываю примерно 5 часов. Выпекаю и сувенирные, весом от 30 граммов. Когда снимут карантин и туристы начнут к нам ехать, то буду продавать и рассказывать о традиционной выпечке. Большинство не знают, что такое медовый пряник. Иногда в соцсетях спрашивают: это кулич или каравай?

"Кому попадется большая часть, тот будет дольше жить"

Раньше на свадьбу заказывали три пряника. Один отдавали священнику, второй ломали молодым, третий оставляли на память.

- Дружка носила пряник и на роспись, и на венчание, - рассказывает Мария Чорий. - В дыру внутри ставили пол-литровую бутылку водки. Так встречали гостей: свидетель наливал, а дружка угощала. Затем пряник оставляли на столе у ​​молодых. Утром они его ломали. Верили: кому попадется большая часть, тот будет дольше жить. Раньше хозяйки подпиливали пряник, чтобы разламывался пополам, и молодые не ссорились, кому больше досталось. Я так не делаю. Мой пряник получается мягкий.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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