Максим Нефедов купил кольца за час до свадьбы

"Протестировали услугу Министерства юстиции "брак за сутки". Нормально получилось. Самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", — написал в "Фейсбуке" руководитель Государственной таможенной службы 35-летний Максим НЕФЕДОВ.

В августе он обручился с львовянкой 31-летней Яной Калмыковой. Церемонию в Министерстве юстиции провел исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Петухов. Несколько свадебных фотографий Нефедов опубликовал в соцсети.

Яна Калмыкова изучала международные экономические отношения во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Также училась в Университете Бургундии во Франции. Работает менеджером по связям с инвесторами в "Метинвест холдинге", принадлежащем олигарху Ринату Ахметову. Ранее имела работу в России.

Максим Нефедов окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко. Работал с инвестициями в международных компаниях. Четыре года был заместителем министра экономического развития и торговли. Стал одним из инициаторов создания системы электронных закупок "Прозорро". Прошлой весной принял участие в конкурсе на должность главы Таможенной службы. В июле его кандидатуру утвердили.