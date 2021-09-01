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четверг, 02 сентября 2021 05:06

Леонида Ткачука перезахоронили через 28 лет после гибели

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22 августа во Львове перезахоронили стрелка добровольческого корпуса УНСО "Арго" Леонида Ткачука с позывным "Цвях". Погиб в бою под селом Шрома в Абхазии во время российско-грузинской войны в июле 1993-го. Ему было 19 лет. Награжден высшей государственной наградой Грузии - орденом Вахтанга Горгасали.

Леонид Ткачук был в первой группе из восьми добровольцев, которых руководство УНСО отправило помогать грузинам бороться против российской агрессии. 17 июля 1993 года украинцы получили приказ штаба грузинских войск прорвать оборону врага у села Шрома. Ворвались туда с группой грузинских морских пехотинцев. Обещанное подкрепление не получили. Несколько дней отражали атаки российско-абхазских сил. А потом им приказали отходить.

- Русские преследовали нас, были близко. Мы с грузином с позывным "Самурай" выносили раненого "Диброву". Спрятали его в кустах и ​​начали отступать, - рассказывает побратим Игорь "Тополь" Мазур. - Вышли на ребят, которые несли раненого "Цвяха". Плащ-палатку я с одним бойцом взял сзади, двое - спереди. Вдруг между нами прошла пуля. Видно было, как "Цвяха" ударила, он вздрогнул. Его глаза начали тускнеть. К нам прибежал его отец, тоже воевал: "Как там Лесик ?! Есть машина, давайте быстрее!" Когда донесли, глаза его в небо посмотрели - я закрыл их. Положили "Цвяха" в кузов, отец тоже заскочил. Он еще не понял, что произошло.

Похоронили Леонида Ткачука в парке Надежды Курченко в Сухуми. Когда туда вошли российские войска, выкопали гроб с телом и выбросили в море. Когда его прибило к берегу, расстреляли из гранатомета. Однако неравнодушные достали гроб. Найти место захоронения и идентифицировать по ДНК удалось благодаря поисковикам Международного комитета Красного Креста.

- Леонид в 19 лет прошел третью войну. Воевал в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Знал, что он не подведет, не растеряется и будет действовать грамотно, - рассказывает побратим Эдуард "Байда" Белоус. - В Карабахе у них стояла брошенная БМП. Леонид нашел книгу по эксплуатации. Научился управлять, обслуживать. Азербайджанцы хотели ее у него отжать. Он залез в кабину, перекрыл топливный кран - и они не могли БМП завести. В конце концов отдали.

Он говорил - если выживу, напишу воспоминания. Придумал название - "Записная книга сумасшедшего туриста". У него было прекрасное чувство юмора, умел интересно рассказывать о войне. О страшном рассказывал весело и красиво.

Отец решил похоронить сына на грузинской земле, за которую он погиб. Если бы тогда тихо привезли в Украину, никто о нем не знал бы. А теперь будет похоронен с почестями.

Проститься с воином пришли родные, члены УНСО, ветераны АТО/ООС, волонтеры, духовенство, представители местной власти, почетный консул Грузии во Львове Ярослав Музычко и председатель исполкома Национального комитета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Заупокойное богослужение состоялось в гарнизонном храме апостолов Петра и Павла. Далее похоронная процессия двинулась на Лычаковское кладбище. По дороге скандировали: "Слава нации! Смерть врагам!", "Другу "Цвяху" слава!" С воинскими почестями Ткачука похоронили на поле почетных захоронений.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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